In pochi mesi 4 aperture in Lombardia per il pollo fritto del Colonnello

Il colosso del pollo fritto, KFC – Kentucky Fried Chicken, chiude un 2025 da record nel mercato italiano. Nel solo quadrimestre compreso tra settembre e dicembre, il brand ha messo a segno quasi venti nuove aperture, alcune delle quali si concretizzeranno proprio negli ultimissimi giorni dell’anno.

In Lombardia, regione dove KFC ha già presidiato i principali capoluoghi, il marchio sta espandendo la propria influenza nelle aree provinciali. Recentemente, sono stati inaugurati nuovi ristoranti a Vimercate, Bellinzago, Mazzano (nel bresciano) e fino alla provincia di Sondrio.

Oltre al consolidamento lombardo, KFC ha tagliato traguardi importanti anche in altre regioni. Al 18 dicembre 2025, l’insegna conta 145 locali distribuiti in 17 regioni, segnando il proprio ingresso ufficiale nelle Marche grazie alla recente e strategica apertura a Civitanova.

KFC ha ampiamente festeggiato il suo primo decennio di attività in Italia, dove debuttò ufficialmente nel 2014. In questi dieci anni, la media delle nuove aperture si è attestata sui 13-14 punti vendita all’anno.

L’attuale rete di 145 ristoranti segue un modello organizzativo misto:

124 locali sono gestiti in franchising ;

21 locali sono gestiti direttamente dal Corporate Franchisee.

Sul fronte economico, il sistema KFC in Italia ha registrato nel 2024 un giro d’affari complessivo di 179 milioni di euro, con un incremento significativo del +25% rispetto al 2023. L’efficienza operativa è confermata dal giro d’affari annuo medio per singolo ristorante, che si attesta a 1,8 milioni di euro (basato sulle vendite 2024). In termini di volume di clientela, nel corso del 2024 il brand ha servito ben 25 milioni di persone in Italia.

Il traguardo fissato per la fine del 2025 è ambizioso: KFC punta alla cifra tonda di 150 esercizi aperti. Questa crescita ha un impatto diretto e positivo sull’occupazione nazionale. Le sole assunzioni previste per l’anno in corso superano le 800 unità, portando il totale delle persone occupate dal brand sul territorio italiano a 3.400 collaboratori.