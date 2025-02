In provincia di Como nuovi insulti anarchici per il deputato leghista: “Tutte le forze politiche condannino”

Non è la prima volta che accade, anzi (qui un precedente). Nuove scritte di matrice anarchica contro il deputato leghista comasco Eugenio Zoffili sono apparse nelle ultime ore a Erba, suo comune d’origine. La foto è stata diffusa dallo stesso parlamentare che subito ha incassato ampia solidarietà.

E’ intervenuto infatti il sottosegretario comasco all’Interno, e collega di partito, Nicola Molteni: ”Solidarietà e vicinanza ad Eugenio Zoffili, deputato della Lega, nuovamente bersaglio di scritte

offensive da parte degli anarchici, che hanno ulteriormente imbrattato dei muri nel comasco, oltraggiando e minacciando le forze dell’ordine. Nessuna impunità per i responsabili, per chi crede che l’unica dialettica politica sia quella della sopraffazione e della minaccia. Ho da poco sentito il Prefetto Conforto Galli e confido che le autorità, che so essere già al lavoro, individuino rapidamente gli autori di queste volgari minacce, che meritano una ferma e chiara condanna da parte di tutte le forze politiche“.

Poi anche il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari: “Ennesime scritte offensive contro il deputato della Lega Eugenio Zoffili, cui va tutta la mia solidarietà. Un gruppo di anarchici ha imbrattato delle mura nel Comasco, con minacce e oltraggi anche alle Forze dell’Ordine Confidiamo che gli autori del gesto, ben lontani dal conoscere i valori del dialogo democratico, siano individuati al più presto. A chi crede di poterci intimidire rispondiamo molto chiaramente: la Lega andrà avanti senza esitazioni”.

Poi anche il partito: “A Como insulti e minacce degli anarchici a Forze dell’Ordine, alla Lega e al nostro deputato, Eugenio Zoffili. Non ci faremo intimidire, forza Eugenio!”.