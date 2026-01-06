In Lombardia altri 5 nuovi ristoranti con quella ricetta americana che fa impazzire il mondo

Il 2025 si è chiuso con un traguardo significativo per KFC (Kentucky Fried Chicken) in Italia, che raggiunge ufficialmente la quota di 150 punti vendita distribuiti in 17 regioni. Questa crescita costante ha generato un impatto rilevante anche sul fronte occupazionale: entro la fine dell’anno, saranno 800 i nuovi posti di lavoro creati, portando il numero complessivo dei collaboratori sul territorio nazionale a oltre 3.400 persone. L’accelerazione più marcata si è registrata nella seconda metà dell’anno: tra il mese di settembre e il 18 dicembre sono stati inaugurati 14 store, a cui si aggiungeranno altre 5 aperture entro il 31 dicembre.

Il bilancio 2025 di KFC in Italia mostra una forte crescita: ha chiuso il 2024 con 179 milioni di fatturato e prevedeva circa 30 nuove aperture nel 2025, puntando a raggiungere i 150 ristoranti totali e creando oltre 800 nuovi posti di lavoro solo nel 2025, con una previsione di incremento delle vendite del +30% e di servire 32 milioni di clienti. A livello globale, Yum! Brands (proprietaria di KFC) ha registrato un fatturato semestrale di $3.720 milioni nel 2025.

Le ultime aperture del 2025 sul territorio nazionale

Delle 19 nuove insegne che hanno caratterizzato questa fase finale dell’anno, 4 sono gestite direttamente dal corporate franchisee — nello specifico i ristoranti di Roma Tritone, Castel Romano, Catania Le Zagare e Ragusa — mentre le restanti operano in regime di franchising. Le nuove aperture si sono concentrate in 11 regioni, consolidando la presenza del brand sia in aree già presidiate che in nuove zone strategiche.

Ecco il dettaglio analitico dei nuovi punti vendita:

Lombardia (5 aperture): Brescia (via Triumplina), Vimercate (via Torri Bianche), Bellinzago (Centro commerciale La Corte Lombarda), Castione Andevenno in provincia di Sondrio (viale Bruno Tirelli) e Mazzano nel bresciano (via De Gasperi).

Lazio (3 aperture): Roma (via del Tritone, che rappresenta il primo flagship store italiano e il più grande d’Europa), Castel Romano (Centro commerciale Shopping Village) e Rieti (viale Lionello Matteucci).

Calabria (2 aperture): Corigliano, in provincia di Cosenza (Centro commerciale I Portali) e Vibo Valentia (Centro commerciale Vibo Center).

Sicilia (2 aperture): Ragusa (Centro commerciale Le Masserie) e Catania (Centro commerciale Le Zagare).

Campania: Giugliano, in provincia di Napoli (Parco commerciale Grande Sud).

Umbria: Corciano, in provincia di Perugia (via Aldo Capitini).

Piemonte: Torino (Parco commerciale Dora).

Friuli-Venezia Giulia: Udine (Parco commerciale Terminal Nord).

Marche: Civitanova Marche (Centro commerciale Il Cuore Adriatico).

Puglia: Cavallino, in provincia di Lecce (Centro commerciale Cavallino).

Toscana: Firenze (piazza Libertà).

La crescita di Kfc in Italia dal 2014 a oggi

Il percorso di sviluppo di KFC non accennerà a fermarsi: per il prossimo anno l’obiettivo è mantenere un ritmo di 30 nuove aperture all’anno. Si tratta di una proiezione che conferma la solidità del modello di business legato al pollo fritto del Colonnello Sanders. Dal suo arrivo in Italia nel 2014, il network ha puntato con decisione sull’affiliazione.

A dieci anni dal debutto, il giro d’affari ha raggiunto i 179 milioni di euro, segnando un incremento del 25% rispetto al 2023, con una performance media per ogni singolo ristorante che si attesta intorno a 1,8 milioni di euro di vendite. KFC fa parte del gruppo Yum! Brands Inc, che vanta oltre 30mila ristoranti in più di 145 Paesi, e recentemente le attività italiane sono passate sotto la gestione di Spoon Brands.