La catena dai ‘prezzi imbattibili’ conquista tutta la Lombardia: nuova apertura (e sono 3 in tutta Italia)

Action, la popolare catena di discount non-food nota per la sua vasta offerta a prezzi imbattibili, consolida la sua presenza in Italia con l’inaugurazione di tre nuovi punti vendita. Le new entry si trovano ad Aosta, Ascoli Piceno e Costa Volpino (BG), portando il totale nazionale a ben 189 negozi Action Italia.

Questa triplice apertura rafforza la strategia di espansione del brand olandese, che continua a creare opportunità di lavoro locali.

Dettagli e indirizzi delle nuove aperture

I tre nuovi store, tutti caratterizzati da ampi spazi e facile accesso, apriranno ufficialmente al pubblico sabato 15 novembre 2025.

Città Superficie (circa) Indirizzo Team Assunto Aosta 814 mq Villaggio Amerique nr. 139 Oltre 20 persone Ascoli Piceno 865 mq Centro Commerciale Città delle Stelle, via Mutilati e Invalidi del Lavoro, snc Oltre 20 persone Costa Volpino (BG) 793 mq via Benedetto Croce, 55 Oltre 20 persone

Per ciascuno dei tre nuovi store Action, l’azienda ha creato un team locale composto da oltre 20 nuovi colleghi, offrendo un importante impulso all’occupazione nelle rispettive aree.

Orari di Apertura

Gli orari standard per i punti vendita di Aosta e Costa Volpino saranno dal lunedì al sabato dalle 8:45 alle 20:30 e la domenica dalle 9:00 alle 20:00.

Il negozio di Ascoli Piceno osserverà un orario leggermente diverso, con apertura dalle 9:00 alle 21:00 dal lunedì al sabato e dalle 10:00 alle 20:30 la domenica.

La “Formula Action”: qualità e prezzo basso

I residenti di Aosta, Ascoli Piceno e Costa Volpino avranno ora accesso diretto alla celebre “Formula Action”. Questa formula si basa su un assortimento di 6.000 prodotti di buona qualità distribuiti in 14 categorie merceologiche, che spaziano dal fai da te, all’oggettistica per la casa, dai giocattoli al giardinaggio.

Il punto di forza? Oltre due terzi dell’offerta è proposta a meno di 2 euro. L’assortimento è dinamico, con ben 150 nuovi prodotti che arricchiscono gli scaffali ogni settimana.

Il Commento del general manager Action Italia

“Siamo estremamente soddisfatti di queste nuove aperture ad Aosta, Ascoli Piceno e Costa Volpino, a quasi quattro anni dal nostro ingresso nel mercato italiano,” ha commentato Philippe Levisse, General Manager di Action in Italia.

“I clienti ci hanno riservato un’accoglienza calorosa e siamo orgogliosi di portare la nostra formula sempre più vicina a loro. Il nostro successo si fonda su un concetto solido e sull’impegno dei nostri team, che ringrazio di cuore, insieme a clienti, fornitori e a tutti i nostri sostenitori.”

Impegno per la sostenibilità e l’ambiente

Action non si impegna solo sui prezzi, ma anche sulla sostenibilità. L’azienda sta attivamente riducendo le proprie emissioni e l’impatto ambientale, puntando all’eliminazione degli allacciamenti del gas nei nuovi negozi Action entro la fine del 2024 e utilizzando esclusivamente illuminazione LED.

In termini di approvvigionamento, l’attenzione alla sostenibilità è massima: