La catena lombarda per eccellenza apre un nuovo supermercato in Brianza. E porta anche un bosco

Esselunga, la nota catena di supermercati fondata in Lombardia da Bernardo Caprotti, si prepara ad aprire un nuovo punto vendita in Brianza (MB), portando con sé non solo l’offerta commerciale ma anche interventi a favore dell’ambiente e della viabilità locale. L’accordo con l’amministrazione comunale di Agrate Brianza è già stato formalizzato con la firma della convenzione urbanistica che dà il via libera al progetto.

Dettagli del nuovo store Esselunga in Brianza e investimenti

Il nuovo supermercato Esselunga avrà dimensioni medie, con una superficie massima di 2.500 metri quadrati. L’investimento, interamente a carico della catena, è stimato in 800mila euro. L’amministrazione incasserà 2 milioni di euro in oneri, fondi che potranno essere destinati a futuri progetti per la comunità.

La posizione strategica del futuro store, tra la Pobbiano-Cavenago, l’A4 e la Monza-Melzo, lo renderà facilmente visibile dall’autostrada, garantendo un’ottima accessibilità per i residenti e i pendolari.

Nuova viabilità e benefici per i pendolari

In accordo con la Provincia, Esselunga realizzerà anche una rampa di collegamento tra la SP121 e la Provinciale 13 in direzione Monza. Quest’opera infrastrutturale risolverà una criticità viabilistica esistente, semplificando notevolmente il tragitto per migliaia di pendolari.

Attualmente, chi arriva da Carugate e si dirige verso Monza è costretto a raggiungere la rotatoria del futuro complesso commerciale, invertire il senso di marcia e poi imboccare la rampa nella direzione opposta. La nuova rampa eliminerà questo passaggio macchinoso, migliorando la fluidità del traffico.

Un impegno per il verde: il nuovo bosco Esselunga

L’accordo include un importante capitolo dedicato all’ambiente. Esselunga si impegnerà a realizzare un nuovo bosco, che avrà la funzione di separare il supermercato dalla trafficata Milano-Venezia. La catena si farà carico anche della manutenzione di quest’area verde per i prossimi 30 anni, dimostrando un impegno concreto verso la sostenibilità e la riqualificazione del territorio.

L’area interessata, situata all’incrocio tra importanti vie di percorrenza, era da tempo destinata a scopi commerciali ma era rimasta inutilizzata. Il progetto Esselunga ne sblocca il potenziale, anche se per il secondo lotto edificatorio non ci sono ancora piani definitivi.

Nuova strada e sviluppo futuro della zona

A spese di Esselunga verrà realizzata anche una nuova strada di accesso al comparto commerciale, che fungerà da quarto braccio della rotatoria. Questa nuova arteria pubblica servirà anche l’area dove sorge il vecchio depuratore della Star, una zona al centro di un ambizioso piano di rigenerazione urbana. A lavori ultimati, in questa specifica area è prevista la costruzione di un albergo, un ulteriore tassello per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio.

L’iter del progetto è attualmente in fase preliminare, con l’approvazione del Piano attuativo e la firma dell’intesa con il Comune. Il prossimo passo sarà la richiesta del permesso a costruire da parte di Esselunga, e si prevede che i tempi per l’avvio dei lavori saranno brevi.