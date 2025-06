La città svizzera dove un cappuccino costa 6 euro e 21 un biglietto del cinema (ma con stipendio medio di 6700)

La nona edizione del “Mapping the World’s Prices”, la graduatoria stilata da Deutsche Bank per confrontare una serie di beni e servizi in 69 città mondiali evidenzia un risultato incontrovertibile: è Zurigo la città più cara.

Scorrendo la classifica così si vede come un cappuccino costa circa 6 euro mentre a Roma 1 euro e mezzo. Insieme a Copenaghen, la città svizzera condivide la prima posizione mentre all’estremità opposta della lista, in 69esima posizione, si trova Il Cairo. Lì, in Egitto, un cappuccino costa in media 1,57 dollari statunitensi. Anche a Roma, come detto, il cappuccino è molto abbordabile: solo 1,79 costa la bevanda nella capitale italiana, che si piazza così al 68º posto.

Zurigo, comunque, è stata capace di guadagnarsi un altro primato per un’attività con costi pesanti per le tasche: il prezzo per un biglietto del cinema arriva infatti a 21 euro.

E anche se si cerca di risparmiare andando a mangiare dal MCDonald’s ecco la sorpresa : un pasto base costa 18 euro.

Va detto, però, se vivere a Zurigo è molo caro, anche il livello degli stipendi è decisamente elevato. Secondo lo studio della Deutsche Bank, infatti, gli stipendi più alti al mondo si trovano a Ginevra (7984 dollari in media), Zurigo (7788, circa 6700 euro) e San Francisco (7092). La Svizzera e gli Stati Uniti rimangono così un “magnete per i benestanti”, scrive la banca. Da notare che nessuna città italiana è nelle prime 10 posizioni

Per quanto riguarda anche i prezzi delle abitazioni (a Zurigo la media è circa 24mila dollari al metro quadrato, circa 20mila euro, seconda solo ai 25mila di Hong Kong).

Venendo in Lombardia, Milano si conferma, invece, carissima per i taxi con il 6° posto nella classifica mondiale (Roma è al 28°), più cara addirittura di New York (al 20° posto) fra le 69 città monitorate dal report Deutsche Bank. Milano è anche fra le più care al mondo per prezzi al mq e affitti (non è una novità).