Como e la Lombardia hanno un’azienda tra le 500 più innovative nel mondo grazie alle insalate verticali

Planet Farms, società di tecnologia leader mondiale nel settore del vertical farming, è stata selezionata tra le 500 realtà più innovative a livello globale nella FoodTech 500 2025. La prestigiosa classifica internazionale, curata da Forward Fooding, valorizza le 500 realtà globali capaci di guidare il cambiamento, ridefinendo i sistemi alimentari attraverso soluzioni tecnologiche d’avanguardia, efficienza operativa e modelli di business resilienti.

Selezionata tra oltre 1.200 candidature provenienti da più di 50 Paesi, Planet Farms si conferma un player di riferimento nel punto di incontro tra automazione industriale, agronomia digitale e produzione alimentare su larga scala, posizionandosi al 16° posto della classifica internazionale.

L’ingresso nella FoodTech 500 valida la solidità del percorso di crescita dell’azienda, basato su un sistema di agricoltura verticale unico al mondo, altamente scalabile e pronto a rispondere alla domanda globale di innovazione alimentare. Il cuore del vantaggio competitivo di Planet Farms risiede nel suo modello totalmente integrato, che abilita il controllo totale della filiera, dal seme al packaging. Uno dei suoi stabilimenti gioiello e di aspetto futuristico è in provincia di Como, a Cirimido.

“L’ingresso nella FoodTech 500 premia la nostra visione di un’agricoltura intesa come frontiera tecnologica. In Planet Farms non ci limitiamo a coltivare: progettiamo soluzioni ingegneristiche complesse che ottimizzano ogni singola variabile ambientale per massimizzare qualità e resa, riducendo drasticamente lo spreco di risorse.” — Daniele Benatoff, Co-Founder e CEO di Planet Farms.

Attraverso l’integrazione di tecnologie proprietarie, Planet Farms ha ingegnerizzato un ambiente di crescita ideale che elimina la necessità di fitofarmaci. Questo approccio ad alta precisione permette di ottenere:

Efficienza delle risorse: Riduzione del consumo di acqua del 96% e del suolo del 99% rispetto all’agricoltura tradizionale.

Riduzione del consumo di acqua del 96% e del suolo del 99% rispetto all’agricoltura tradizionale. Continuità operativa: Produzione costante e di alta qualità garantita 365 giorni l’anno, indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne.

Produzione costante e di alta qualità garantita 365 giorni l’anno, indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne. Purezza del prodotto: Totale assenza di residui chimici grazie al controllo totale dei processi.

Con siti produttivi attivi in diversi mercati e una distribuzione che tocca i vertici della GDO in Italia, Svizzera e Regno Unito, Planet Farms continua a scalare il proprio modello “Go Vertical”. L’azienda prosegue gli investimenti in R&D per consolidare la propria leadership tecnologica e accelerare l’espansione internazionale.