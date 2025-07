La Lombardia prova a fermare la fuga degli infermieri in Svizzera: ecco gli appartamenti dedicati

Due milioni per riqualificare una palazzina di proprietà dell’Asst Sette Laghi (in via Lazio), da destinare a convitto per gli infermieri.

È quanto ha stanziato la Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, nel ‘Programma Regionale Straordinario per gli Investimenti in Sanità’.

“Il problema dei professionisti sanitari che mancano, soprattutto infermieri, lo si può risolvere rimettendo in ordine quella palazzina ai margini di via Lazio e di proprietà inalienabile dell’ospedale – ha detto il Presidente della Fondazione Circolo della Bontà, Gianni Spartà – Vi si possono ricavare quindici bilocali, sfruttando anche il sottotetto. La Fondazione Il Circolo della Bontà ha finanziato e consegnato il progetto di questa riqualificazione. Si è inoltre impegnata, in una lettera di intenti, ad affiancare ASST Sette Laghi nelle opere necessarie”.

I due milioni di euro, dunque, serviranno a sistemare l’attuale stabile. “E’ una bella notizia per il territorio, la Regione Lombardia è stata di parola, ha capito la nostra proposta, il nostro progetto già a disposizione dei tecnici: mettersi in casa infermieri, ma anche giovani medici, significa tamponarne la fuga altrove e superare le difficoltà che essi incontrano quando scegliendo di lavorare in ospedali clinicamente attrezzati e attraenti come i nostri devono fare i conti con luoghi nelle quali la vita ha costi più elevati”, dice Gianni Spartà

“In poche parole: gli ospedali valorizzano il loro patrimonio immobiliare abbandonato da anni come la palazzina che sorge in via Lazio angolo via Riva Rocci e cedendo alloggi a canone agevolato ai dipendenti rendono altamente competitiva l’offerta del posto di lavoro. Il progetto prevede di ricavare 15 appartamenti sui tre piani dell’edificio più la mansarda e realizzare un ascensore. Il presidente Attilio Fontana ha sempre manifestato interesse per l’iniziativa: giorni fa in un discorso pubblico aveva fatto capire che lo stanziamento per la Casa dei Sanitari era sulla rampa di lancio. Il lancio è avvenuto”.