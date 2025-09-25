Whatsapp Facebook-f Instagram

Attualità

Lago di Como, ci siamo: ponte Bailey quasi ultimato, la Lariana riapre in serata. Bongiasca: “Tutto in tempo record”

  • 17:46

È in fase di completamento e si concluderà in serata (probabilmente intorno alle 20.30) la posa del ponte Bailey sulla strada provinciale Lariana a Blevio, necessaria per garantire la sicurezza della carreggiata dopo gli eventi alluvionali dei giorni scorsi, che avevano messo a rischio il crollo del tratto stradale che conduce al centro abitato.

Il ponte, lungo 12 metri e largo 6 metri, permette il transito contemporaneo dei due flussi veicolari e consente il passaggio anche dei mezzi pesanti, garantendo così la completa riapertura al traffico della strada provinciale.

“Ieri pomeriggio, appena appreso che il ponticello era a rischio crollo, con una parte della volta già ceduta a causa della forza dell’acqua, ci siamo attivati immediatamente per procurare questo tipo di ponte grazie al contatto con i Genieri di Lombardia, gruppo speciale di Protezione Civile – spiega il Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – Si tratta di una struttura modulare in acciaio, nata come soluzione militare durante la Seconda guerra mondiale e oggi utilizzata nelle emergenze stradali proprio come quella che si era verificata a Blevio. Nel giro di un’ora abbiamo organizzato il trasporto, grazie alla Colonna Mobile della Protezione Civile, e le operazioni di montaggio sono iniziate in mattinata. Grazie a questo intervento rapido e coordinato, la Lariana è tornata pienamente percorribile in totale sicurezza in poco più di 24 ore, ripristinando un collegamento fondamentale per il territorio”.

