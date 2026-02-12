Lago di Como, tornano i Tir della Variante sulla Regina. I semafori diventano (anche) fissi e si contano i secondi

Nuovo incontro, questa mattina in Prefettura a Como, del Tavolo istituzionale sulla Variante della Tremezzina, convocato in particolare per la gestione del nuovo piano viabilità predisposto da Anas, in previsione della ripresa del cantiere.

L’incontro, organizzato dal Prefetto della Provincia di Como, Corrado Conforto Galli e dal Presidente della Provincia, Fiorenzo Bongiasca, ha visto la partecipazione dell’Assessore regionale, Alessandro Fermi, del Responsabile della Struttura Territoriale ANAS, nonché dei sindaci di Argegno, Francesco Dotti, di Menaggio, Michele Spaggiari, di Tremezzina, Mauro Guerra, di Sala Comacina, Roberto Greppi, di Grandola ed Uniti, Angelo Adamo, di Griante, Pietro Ortelli, di Colonno, Davide Gandola e di Centro Valle Intelvi, Mario Pozzi.

Presenti anche il Questore, Filippo Ferri, il Comandante della Polizia Stradale di Como, Antonio Prina e i Comandanti dei Corpi di Polizia locale di Tremezzina e di Menaggio.

Durante l’incontro, ANAS Lombardia ha illustrato uno studio trasportistico sulla gestione della viabilità in presenza dei mezzi d’opera del cantiere, elaborato sulla base di dati di traffico reali e dello stato attuale del sistema semaforico. Lo studio ha l’obiettivo di mitigare l’impatto dei mezzi di cantiere sulla viabilità della Regina.

Il documento è stato sottoposto alla valutazione degli Organi tecnici (Polizia Stradale, Polizia provinciale e Polizie locali interessate) e dal confronto, è stato deciso di adottare una sorta di sistema “misto” di regolazione del traffico. La soluzione prevede il mantenimento dell’attuale scenario (basato su ‘semafori intelligenti’ con sensori volumetrici e supportati da movieri) con l’introduzione di uno scenario fisso (con attivazione dei semafori a tempi fissi, indipendenti dall’arrivo dei mezzi).

“La soluzione individuata – recita la nota conclusiva post incontro – consente di modulare le misure di regolazione del traffico in funzione dei periodi di picco, dei flussi di veicolari, nonché delle fasce orarie e giorni della settimana, in modo da contenere i disagi alla circolazione connessi alla ripresa del cantiere”.

È stata, inoltre, prevista l’installazione di lanterne semaforiche contasecondi per garantire a chi è al volante una più chiara percezione dei tempi di attesa.

I partecipanti al Tavolo hanno unanimemente concordato di prevedere, nel mese di marzo, un periodo di sperimentazione per verificare l’efficacia delle misure e a consentire eventuali accorgimenti in previsione dell’aumento del traffico che si registrerà a partire dal periodo di Pasqua.

Il Tavolo ha infine concordato sulla necessità di puntare su una campagna informativa tempestiva e chiara, rivolta all’utenza, “così da orientare i comportamenti degli automobilisti e contribuire alla riduzione delle criticità”.