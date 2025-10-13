Le 17 imprese gioiello della Lombardia: sono le più ‘felici’ e sostenibili, ecco i loro nomi e le province

La sostenibilità aziendale in Italia è ancora un miraggio per la maggior parte delle imprese. Soltanto lo 0,6% delle circa 970mila società di capitali operative in Italia, ovvero appena 6 su 1.000, risulta dotata di un formale Report di Sostenibilità. Le performance migliorano tra le grandi aziende, dove la quota sale al 5%, spesso a causa di obblighi normativi.

Questi dati allarmanti emergono da un’inchiesta giornalistica di Industria Felix Magazine, diretta da Michele Montemurro, supportata dalle valutazioni di Cerved Rating Agency (CRA). L’indagine è stata il fulcro del 66° evento Industria Felix, prima edizione nazionale dedicata a “ESG – l’Italia sostenibile che compete”, tenutosi mercoledì 15 ottobre a Roma presso l’Aula Giulio Cesare in Palazzo Senatorio (posti esauriti).

Le 94 aziende Italiane più sostenibili: Lombardia sul podio

L’evento ha rappresentato un cruciale momento di confronto sui criteri ESG (Environmental, Social, Governance) e sulle strategie di crescita sostenibile del sistema produttivo italiano. Il clou della giornata è stata la cerimonia di premiazione delle 94 imprese italiane tra le più sostenibili, tutte selezionate grazie alla rigorosa valutazione ESG condotta da Cerved Rating Agency.

La Lombardia si conferma leader per numero di aziende virtuose con 17 imprese premiate, seguita da Campania e Puglia (11), e da Lazio e Piemonte (8).

Le 94 imprese premiate per sostenibilità: elenco completo per Regione e Provincia

ABRUZZO (6 Aziende)

Chieti (3): Cantina Tollo S.C.A., F.lli De Cecco Di Filippo – Fara San Martino – S.p.a., Mega S.p.a.

Pescara (2): A.C.A. S.p.a. In House Providing, Nrg Med S.r.l.
Teramo (1): Citigas Coop.

A.C.A. S.p.a. In House Providing, Nrg Med S.r.l. Teramo (1): Citigas Coop.

BASILICATA (3 Aziende)

Matera (2): Clemente S.r.l., Di Leo Pietro S.p.a.

Potenza (1): Società Cooperativa Cantina Di Venosa a r.l.

CALABRIA (3 Aziende)

Cosenza (2): Sim Ingegneria S.r.l., Sposato Costruzioni S.r.l.

Crotone (1): Elettrosud Di Ezio Scavelli e Saverio Altimari S.r.l.

CAMPANIA (11 Aziende)

Avellino (2): Elbor S.p.a., Planetaria S.r.l.

Benevento (1): Consorzio Stabile Medil Società Consortile per Azioni
Caserta (2): Industria Calce Casertana S.r.l., Progest S.p.a.

Consorzio Stabile Medil Società Consortile per Azioni Caserta (2): Industria Calce Casertana S.r.l., Progest S.p.a.

Industria Calce Casertana S.r.l., Progest S.p.a. Napoli (5): Centro Aktis – Diagnostica e Terapia S.p.a., Cer Power S.r.l., Dielle S.r.l., Francesco Comune Costruzioni S.r.l., Sms Engineering S.r.l.

Salerno (1): Trans Italia S.p.a.

EMILIA ROMAGNA (5 Aziende)

Bologna (1): Romagnoli Fratelli S.p.a.

Forlì Cesena (1): Formula Servizi Società Cooperativa
Modena (1): Graniti Fiandre S.p.a. (Iris Ceramica Group)

Formula Servizi Società Cooperativa Modena (1): Graniti Fiandre S.p.a. (Iris Ceramica Group)

Graniti Fiandre S.p.a. (Iris Ceramica Group) Parma (2): Better Corporation Service S.r.l., Krel S.r.l.

FRIULI VENEZIA GIULIA (2 Aziende)

Pordenone (2): Ambiente Servizi S.p.a., Gestione Servizi Mobilità S.p.a.

LAZIO (8 Aziende)

Frosinone (1): Intermodaltrasporti S.r.l.

Intermodaltrasporti S.r.l. Latina (2): Ambroselli Maria Assunta S.r.l., Bsp Pharmaceuticals S.p.a.

Ambroselli Maria Assunta S.r.l., Bsp Pharmaceuticals S.p.a. Roma (5): Belli S.r.l., Eg Italia S.p.a., G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.a., Mcispa S.r.l., Nordex Italia S.r.l.

LIGURIA (1 Azienda)

Genova (1): Liguria Digitale S.p.a.

LOMBARDIA (17 Aziende)

Bergamo (2): Evoca S.p.a., Sandrini Metalli S.p.a.

Brescia (1): Systema Ambiente S.p.a.
Como (1): Eurotherm S.r.l.

Systema Ambiente S.p.a. Como (1): Eurotherm S.r.l.

Eurotherm S.r.l. Cremona (1): Corradi e Ghisolfi S.r.l.

Lodi (1): Zucchetti Group S.p.a. (Z Holding S.p.a.)
Mantova (1): Ufi Filters S.p.a.

Zucchetti Group S.p.a. (Z Holding S.p.a.) Mantova (1): Ufi Filters S.p.a.

Ufi Filters S.p.a. Milano (7): Consorzio Nazionale per la Raccolta il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, Enegreen S.p.a., Metro 5 S.p.a., Pellegrini S.p.a., Seko S.p.a., Service Key S.p.a., Way2global S.r.l. Sb

Monza e Brianza (1): Sarno Display S.r.l. Sb
Pavia (1): I.M.S. S.p.a. – Industria Materiali Stampati

Sarno Display S.r.l. Sb Pavia (1): I.M.S. S.p.a. – Industria Materiali Stampati

I.M.S. S.p.a. – Industria Materiali Stampati Varese (1): Technical Publications Service S.p.a.

MARCHE (1 Azienda)

Ancona (1): Paradisi S.r.l.

PIEMONTE (8 Aziende)

Alessandria (2): Grissitalia S.r.l., Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.a.

Cuneo (1): A.C.D.A. S.p.a.
Novara (1): Procos S.p.a.

A.C.D.A. S.p.a. Novara (1): Procos S.p.a.

Procos S.p.a. Torino (3): B.Energy S.p.a., Gruppo Torinese Trasporti S.p.a., Involucra S.r.l.

Vercelli (1): Nova Aeg S.p.a.

PUGLIA (11 Aziende)

Bari (6): Acquedotto Pugliese S.p.a., La Lucente S.p.a., Oropan S.p.a., Pastificio Riscossa F.lli Mastromauro S.p.a., Incentive Promomedia S.r.l., Vet S.r.l.

Foggia (4): Cetola S.p.a., Consorzio Stabile Prometeo S.r.l., Ortore S.r.l., Sottolestelle S.r.l. Sb
Taranto (1): Cantine San Giorgio S.r.l.

Cetola S.p.a., Consorzio Stabile Prometeo S.r.l., Ortore S.r.l., Sottolestelle S.r.l. Sb Taranto (1): Cantine San Giorgio S.r.l.

SARDEGNA (2 Aziende)

Sassari (2): È Ambiente Impianti S.r.l., È Ambiente S.r.l. Sb

SICILIA (2 Aziende)

Caltanissetta (1): Sion S.r.l.

Siracusa (1): Irem S.p.a.

TOSCANA (5 Aziende)

Arezzo (1): Nuove Acque S.p.a.

Firenze (2): Alpha General Contractor S.r.l., Terranova S.r.l.
Livorno (1): Scapigliato S.r.l.

Alpha General Contractor S.r.l., Terranova S.r.l. Livorno (1): Scapigliato S.r.l.

Scapigliato S.r.l. Lucca (1): Salov S.p.a.

TRENTINO ALTO ADIGE (2 Aziende)

Bolzano (1): Wolf System S.r.l.

Trento (1): Aquila Basket Trento 2013 S.r.l.

VALLE D’AOSTA (1 Azienda)

Aosta (1): Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. A Socio Unico

VENETO (6 Aziende)