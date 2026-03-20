Sono a Como 4 imprese gioiello tra le 70 aziende al top in Lombardia (una provincia è imbattibile)

Si è svolto ieri, giovedì 19 marzo, a Milano, presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, il 68° evento nazionale di Industria Felix – L’Italia che compete, nel corso del quale sono state premiate 70 tra le imprese più competitive con sede legale in Lombardia, selezionate sulla base di poco più di 42mila bilanci di società di capitali con sede legale nella regione e fatturati sopra i 2 milioni di euro. A distinguersi è soprattutto la provincia di Milano, con 20 aziende premiate, seguita da quelle di Bergamo, Lecco e Pavia (6 ciascuna), quindi Brescia e Lodi (5), Como, Mantova e Sondrio (4), Varese (3) e Cremona (1).

Le aziende premiate sono state individuate attraverso un’inchiesta giornalistica realizzata da Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con Cerved, tramite un nuovo algoritmo proprietario basato sull’Ebit margin e validato da un qualificato Comitato scientifico. Il riconoscimento ha premiato le realtà più performanti dal punto di vista gestionale e affidabili sotto il profilo finanziario, che si sono raccontate tramite testimonianze e anche con video emozionali proiettati durante l’evento.

L’evento è stato organizzato da IFM in collaborazione con Regione Lombardia, Cerved, con il patrocinio del Tecnopolo del Mediterraneo, con la media partnership di Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE (Euronext Group), M&L Consulting Group, EpyonVivida. IFM supporta “Sustainable development GOALS”. La seconda tappa delle 7 in programma nel 2026 è prevista a Torino l’8 aprile dove saranno protagoniste le imprese competitive delle altre regioni del nord.

Qui di seguito i nomi delle 70 società che sono state premiate distinte per sedi legali, che potranno essere selezionate anche per l’edizione nazionale ESG di ottobre.

Milano (20)

Binetti Cablaggi S.r.l.

Cashme S.p.a.

Gobbi & Associati S.p.a.

Hair Medical Device S.r.l.

Industrial Designers And Architects S.r.l.

Itaka S.r.l.

Italkraft S.r.l.

Jr Enterprise S.r.l.

K Project S.r.l.

Lumiere & Co. S.r.l.

Magister Art S.r.l.

Metro 5 S.p.a.

Onyx Group S.r.l.

Opella Healthcare Italy S.r.l. Società Benefit

Parcheggio Aeroporto Malpensa S.r.l.

Pasquale Surace Commerciale S.r.l.

Seasly S.r.l.

Supplhi S.r.l.

T.S. Lenti A Contatto S.r.l.

Ziplast S.r.l.

Bergamo (6)

Bottonificio B.A.P. S.p.a.

Energia 2020 S.r.l.

Filservice Accessori S.r.l.

Ml Engraving S.r.l.

Seriana Verde S.r.l.

Terrecotte S.r.l.

Lecco (6)

B4 S.r.l.

Energy Valves S.r.l.

Lario Reti Holding S.p.a.

Madasena S.r.l.

Rxpack S.r.l.

Studio Corti S.r.l. Stp

Monza e Brianza (6)

Angelo Rocca & Figli S.r.l.

Brianzacque S.r.l.

Colombo Eredi & C. S.r.l.

Fpl S.r.l.

Giurgola Stampi S.r.l.

Naturalis S.r.l.

Pavia (6)

Bright Solutions S.r.l.

Brocchieri Costruzioni S.r.l.

Geo Pavia S.r.l.

I.M.S. – Industria Materiali Stampati S.p.a.

Labanalysis Group S.r.l.

Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.r.l.

Brescia (5)

Crown Power Train S.r.l.

Gl Pack S.r.l.

Mec-Gar S.r.l.

Meccanica Turelli S.r.l.

Polini Produzioni S.r.l.

Lodi (5)

Alsco Italia S.r.l.

Ce.Svi.P. Lombardia – Società Cooperativa

Centro Sperimentale Del Latte S.r.l.

Società Acqua Lodigiana S.r.l.

Z Holding S.p.a.

Como (4)

Aerea S.p.a.

Gioiellerie Veronelli S.r.l.

Sacco S.r.l.

Tourist Hotel S.r.l.

Mantova (4)

Brunetti S.r.l.

G.B. Alternativa S.r.l.

Pennelli Boldrini S.r.l.

Tesi Group S.r.l. (Celsius Panel)

Sondrio (4)

Ar.Pe.Pe. S.r.l. Società Agricola

Cantiere Nautico Cranchi S.p.a.

Ring Mill S.p.a.

Val Wash S.r.l. Lavanderia Industriale Valtellinese

Varese (3)

Diar S.r.l. Unipersonale

Evoluzione Sistemi S.r.l.

Sima S.r.l.

Cremona (1)