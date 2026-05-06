Le perle del Lago di Como e le regine della montagna nella top 30 dei paesini più amati: così la Lombardia trionfa

Negli ultimi anni è sempre più in voga la tendenza di fare vacanze non solo nelle grandi città ma anche e soprattutto nei piccoli centri, talvolta addirittura piccolissimi, e nel Belpaese di piccoli centri incantevoli da visitare c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Ma quali sono quelli più ricercati online? Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, ha realizzato la classifica delle 30 località italiane con meno di 5000 abitanti più ricercate online dagli italiani, indicando il volume di ricerca medio mensile, il numero di abitanti nonché il prezzo medio delle case vacanze a notte per ciascuna località analizzata.

Sul fronte Lombardia si trova al nono posto, in ascesa, Bormio. In tredicesima posizione è stabile Bellagio mentre in sedicesima in ascesa troviamo Ponte di Legno. Tornando sul Lago di Como al venticinquesimo si piazza Varenna, in discesa di 7 posizioni. Con 4 località la Lombardia si conferma la regione più rappresentata in classifica consolidando il primato.

Ecco la classifica completa: