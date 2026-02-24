Whatsapp Facebook-f Instagram

L’ex assessore al turismo Barbara Mazzali aderisce a Forza Italia: sale a 11 il gruppo in Regione Lombardia

  • 13:20

“Barbara Mazzali aderisce a Forza Italia: il nostro gruppo in Regione Lombardia sale a undici consiglieri regionali”‘. Lo ha annunciato Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia.

“‘Con il suo ingresso – prosegue – Forza Italia rafforza la propria presenza in Consiglio regionale. Alle elezioni lombarde del 2023 erano stati eletti sei consiglieri: quello di Barbara Mazzali è il quinto ingresso nel gruppo, a conferma di un percorso di crescita politica e istituzionale costante. Siamo felici della sua scelta: si tratta di una figura di riconosciuto consenso, che in più tornate elettorali ha dimostrato competenza, credibilità’ e un forte radicamento sul territorio lombardo”.

Barbara Mazzali nell’ottobre scorso aveva rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di Assessora al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia inseguito a un rimpasto voluto dai vertici nazionali di Fratelli d’Italia, che vide l’arrivo di Debora Massari, nota volto televisivo e figlia del celebre pasticciere Iginio Massari al suo posto

Il suo contributo “rappresenta un valore aggiunto per l’azione del gruppo e per il progetto politico di Forza Italia in Regione. Il partito continua a crescere sul territorio lombardo a ogni tornata elettorale. Nelle prossime settimane ci saranno altri ingressi. A Barbara auguro un buon lavoro”, conclude l’assessore.

