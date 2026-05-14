Svolta del colosso da 7.5 miliardi con 130 super in Lombardia: ok ai buoni pasto per la spesa

Lidl – fatturato da 7,5 miliardi nel 2024 in Italia – ha formalizzato un accordo strategico con i principali operatori del settore welfare — 360 Welfare, Coverflex, Day, Edenred Italia, Satispay e Welfare Pellegrini — finalizzato all’accettazione dei buoni pasto presso l’intera rete vendita nazionale. L’iniziativa estende la possibilità di utilizzo del benefit, sia in formato cartaceo che elettronico, agli oltre 800 punti vendita dell’insegna, intercettando le esigenze dei milioni di lavoratori che beneficiano di tale strumento di integrazione al reddito.

Evoluzione del consumo e tutela del potere d’acquisto

L’introduzione del servizio risponde a un mutamento strutturale nelle abitudini di consumo. Originariamente concepiti per la somministrazione di pasti fuori casa, i titoli sono divenuti una risorsa cruciale per la flessibilità della spesa alimentare. Tale tendenza trova conferma nei dati della ricerca “L’impatto sociale ed economico dei buoni pasto”, promossa da Anseb-Associazione Nazionale Società Emettitrici Buoni Pasto in collaborazione con Altis-Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Secondo l’analisi, circa il 90% dei beneficiari impiega regolarmente i buoni per l’acquisto di generi alimentari.

Obiettivi strategici e capillarità territoriale

L’adozione di questo sistema di pagamento punta a consolidare il legame con il territorio attraverso la valorizzazione della rete logistica. Martin Brandenburger, ceo Lidl Italia, ha definito l’operazione come una risposta pragmatica alle necessità dei consumatori: “Dare la possibilità di utilizzare i buoni pasto in tutta la rete Lidl è una scelta che valorizza la capillarità dei nostri punti vendita e ci permette di essere ancora più vicini alla quotidianità dei nostri clienti”.

Il management sottolinea come l’integrazione del servizio sia coerente con le politiche di ottimizzazione del rapporto qualità-prezzo, agendo direttamente sulla capacità di spesa delle famiglie in un contesto economico complesso. “Trasformiamo un’esigenza sempre più diffusa in un servizio concreto, in linea con il nostro impegno a tutela del potere d’acquisto delle famiglie, consapevoli che il nostro ottimo rapporto qualità prezzo porti ancora più valore”.