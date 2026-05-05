Lombardia, e chi se l’aspettava? La città imperatrice del Verde in Europa è a due passi da Como e Milano

Il verde urbano non è solo una questione di estetica, ma un parametro vitale per la salute pubblica e l’equità sociale. Una recente e approfondita ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Communication ha analizzato il benessere ambientale di 862 città europee, utilizzando come metro di giudizio la celebre regola del 3-30-300.

Cos’è la regola del 3-30-300?

Ideata dall’educatore e ricercatore Cecil Konijnendijk, esperto di selvicoltura urbana e co-fondatore del Nature-Based Solutions Institute, questa formula stabilisce i criteri minimi per definire una città realmente integrata con la natura. Secondo il principio del 3-30-300:

3 alberi devono essere visibili da ogni singola finestra domestica;

30% di copertura arborea deve essere garantito in ogni quartiere;

300 metri è la distanza massima che deve separare ogni abitazione da un parco o da un’area verde accessibile.

Questi parametri non sono semplici suggerimenti, ma pilastri per politiche sociali e ambientali che mirano a ridurre le disuguaglianze e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Varese: un’eccezione straordinaria nel panorama europeo

In un contesto continentale che appare complessivamente deficitario, Varese emerge come un’eccezione. Insieme alla finlandese Espoo, la “Città Giardino” lombarda è una delle sole due realtà in tutta Europa in cui oltre il 50% della popolazione vive nel pieno rispetto di tutti i parametri della regola 3-30-300.

Questo primato colloca Varese ai vertici assoluti del continente, superando capitali storicamente rinomate per la loro pianificazione sostenibile come Helsinki (43%), Stoccolma (41%) e Berlino (40%). Un risultato ancora più significativo se confrontato con la vicina Como, che si posiziona in una fascia decisamente inferiore, tra il 15% e il 23%.

L’Europa e il “Green Divide” italiano

I dati globali della ricerca sono tutt’altro che incoraggianti: appena il 13,5% della popolazione urbana europea risiede in territori in linea con il principio di Konijnendijk. Di contro, il 21% dei cittadini abita in zone che non soddisfano nemmeno uno dei tre parametri previsti. In Italia, lo studio evidenzia un profondo “green divide” tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno.

Disuguaglianza sociale ed economica: il peso degli alberi

Questa segregazione ambientale colpisce soprattutto le periferie: mentre i quartieri benestanti godono di un’integrazione naturale consolidata, le zone meno abbienti appaiono più grigie, cementificate e soggette a isolamento termico. Il rispetto della regola 3-30-300 si conferma dunque una sfida che è al contempo ambientale, sociale ed economica.