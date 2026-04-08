Lombardia, il colosso comasco dei Super e il gigante tecnologico insieme cambiano tutto: nuova apertura

Da giovedì 2 aprile l’offerta dell’ipermercato Bennet di Vaprio d’Adda (Milano) si è ampliata con l’apertura, al suo interno, del nuovo shop-in-shop Xpress MediaWorld, uno spazio dedicato all’elettronica di consumo che arricchisce i servizi e le opportunità di acquisto per i clienti. Il nuovo shop in shop si presenta con un layout moderno e funzionale, pensato per garantire un’esperienza di acquisto semplice e immediata. Al suo interno è disponibile un’ampia gamma di prodotti di elettronica di consumo, telefonia, piccoli e grandi elettrodomestici e accessori, affiancata da servizi dedicati e dal supporto di personale specializzato.

Questa apertura si inserisce nel più ampio percorso di trasformazione che Bennet sta portando avanti nei propri ipermercati, orientato allo sviluppo di punti vendita sempre più moderni e capaci di rispondere in modo efficace alle esigenze dei clienti. L’ipermercato di Vaprio d’Adda interpreta in maniera significativa questo nuovo format: i reparti dei freschi e freschissimi sono al centro dell’esperienza di spesa, affiancati da un’offerta alimentare che si distingue per qualità e varietà e da una proposta di soluzioni innovative dedicate alla casa e alla persona, per un’esperienza d’acquisto completa e coerente.

“L’inaugurazione di Vaprio, a pochi giorni da quella di Nichelino (Torino), conferma il percorso di sviluppo che Bennet sta portando avanti nei propri ipermercati”, commenta Adriano De Zordi, Amministratore Delegato di Bennet.

“L’obiettivo è offrire ai clienti ambienti sempre più moderni e un’offerta di servizi capace di semplificare la quotidianità, rafforzando al tempo stesso il ruolo dell’ipermercato come punto di riferimento per il territorio”.

Con Vaprio sono a quattordici gli ipermercati Bennet che ospitano uno shop-in-shop MediaWorld, un risultato che testimonia l’impegno dell’azienda nel valorizzare i propri spazi attraverso l’integrazione di aree specializzate, in linea con le evoluzioni delle abitudini di consumo.

“L’apertura di Vaprio d’Adda si inserisce nel percorso di crescita del format MediaWorld Xpress e nel rafforzamento della collaborazione con Bennet in Lombardia,” commenta Stefano Parlati, Regional Sales Manager New Format. “La presenza all’interno dell’ipermercato ci permette di essere ancora più vicini alle persone, semplificando l’esperienza d’acquisto e integrando in modo efficace servizi digitali e relazione in store”.

Bennet nasce nei primi anni ’60 da una visione di Enzo Ratti. Oggi è Azienda leader nel settore degli ipermercati, superstore, con sedi in tutto il Nord Italia. Bennet si caratterizza per un format di qualità, sempre all’avanguardia, rappresentando l’eccellenza sul mercato italiano.