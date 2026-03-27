Manca pochissimo: in Lombardia apre lo store dei record per casa e giardino, investimento milionario

Il countdown è ufficialmente iniziato: a maggio 2026, il panorama del fai-da-te milanese si rinnoverà con l’attesissima apertura di Leroy Merlin ad Arese. Situato a breve distanza dal centro commerciale “Il Centro”, il nuovo punto vendita promette numeri da capogiro: 7.500 metri quadri di esposizione interna affiancati da un’area esterna di 3.000 metri quadri.
Un piano di rinnovamento per Milano e provincia
L’apertura di Arese non è un caso isolato, ma il cuore di una strategia annunciata ufficialmente lo scorso 13 marzo. Il nuovo store prenderà il posto dello storico punto vendita di Baranzate, che chiuderà i battenti in contemporanea con il debutto dell’hub di Arese.
L’obiettivo dichiarato dall’azienda è chiaro: ridisegnare la propria presenza nell’area metropolitana di Milano per essere più vicini ai clienti e rispondere meglio alle loro esigenze abitative. Questo piano di “capillarità” prevede anche altri cambiamenti importanti:
-
Settembre 2025: Chiusura di Assago e potenziamento di Rozzano.
-
Dicembre 2025: Chiusura di Agrate e ammodernamento di Carugate.
Tutela del lavoro e continuità
Una delle notizie più rilevanti riguarda il personale: non ci sarà alcun licenziamento. Il colosso del bricolage ha confermato che la riorganizzazione avverrà nel pieno rispetto dei contratti attuali. Leroy Merlin si impegna a tutelare la continuità lavorativa di tutti i collaboratori, valorizzando le loro competenze all’interno degli altri punti vendita della rete milanese.
Un investimento da 42 milioni di euro per la Lombardia
Il nuovo store di Arese rappresenta la punta di diamante di un massiccio piano di sviluppo regionale. Con un investimento complessivo che supera i 42 milioni di euro, Leroy Merlin sta trasformando la propria rete in Lombardia puntando su format agili e specializzati:
-
Showroom dedicati: dal “Bagno” in viale Piave a Milano alla “Casa” a Como.
-
Rinnovamento sedi: il restyling di Lissone e il nuovo centro edile di Corsico.
L’appuntamento è dunque per maggio: Arese si prepara a diventare il nuovo punto di riferimento per chiunque voglia progettare o rinnovare la propria casa.