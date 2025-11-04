Whatsapp Facebook-f Instagram

Attualità

Mille dipendenti e 63 milioni di clienti (tantissimi dalla Lombardia): i 30 anni del centro commerciale ticinese

  • 16:53

FoxTown. Basta il nome per evocare, praticamente in tutti i comaschi ma non solo, l’idea di shopping. Ebbene, il famoso outlet di Mendrisio compie 30 anni e festeggia in grande.

Innanzitutto i numeri: il centro ha accolto oltre 63 milioni di visitatori e clienti provenienti da 156 Paesi differenti nell’arco dei suoi tre decenni.

Ricorrenza e ciffe che saranno adeguatamente festeggiati  con quattro weekend di eventi. Oggi l”offerta include 9 bar e ristoranti, il Casino Admiral (leader nel settore dei casinò terrestri in Svizzera) e The Sense Gallery, un museo multisensoriale 3.0 unico nel suo genere.

Sul fronte economico, i clienti passano in media circa due ore e mezza all’interno dell’outlet. Lo scontrino medio, nel 2024, si attesta a 120 franchi (in leggero calo rispetto ai 122 franchi registrati nel 2023). FoxTown è anche un importante datore di lavoro: sono impiegate oltre 1.100 persone nella vendita.

E così ricorda gli esordi il fondatore Silvio Tarchini, intervistato su Tio.ch dal giornalista Andrea Quadroni. “Il 4 novembre 1995 abbiamo aperto il primo factory outlet center del Sud Europa – spiega il fondatore Silvio Tarchini – mi sono buttato a capofitto in quest’avventura. La scelta di puntare su Mendrisio fu strategica: la posizione è semplice da raggiungere per oltre di persone in un raggio di .

Intanto il futuro sviluppo del centro vedrà l’aggiunta di un tocco “green” e architettonico d’autore, grazie al progetto per la nuova ala curato da Mario Botta. Sui tetti del FoxTown sono installati 5.589 pannelli fotovoltaici, che occupano una superficie di oltre e producono oltre il del fabbisogno energetico del Centro.

Per celebrare questo traguardo, FoxTown propone un ricco calendario di eventi che animeranno tutto il mese di novembre:

  • 7-9 novembre 2025 – Weekend inaugurale: Apertura straordinaria venerdì 7 e sabato 8 novembre dalle ore 10 alle ore 22. Il programma include spettacoli straordinari con gli artisti della Compagnia Finzi Pasca, performers, trampolieri e giocolieri, diretta con Radio3i, DJ set e live band, champagne bar e promozioni speciali. Inoltre, inizia il concorso Golden Ticket con estrazione finale domenica 30 novembre 2025 e un montepremi complessivo di 35.000 franchi.
  • 15-16 novembre 2025 – Masterclass Weekend: Corsi aperti al pubblico su temi di decluttering, armocromia, skincare, mondo dei sigari, degustazione vini, un laboratorio creativo, oltre a sessioni di make-up e DJ set.
  • 22-23 novembre 2025 – Partners Weekend: Due giornate-vetrina dedicate alla Regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio e alle eccellenze del territorio, tra enogastronomia, cultura e turismo. Saranno allestite aree bambini con truccabimbi, spettacoli di magia e giocoleria e gonfiabili.
  • 29-30 novembre 2025 – Black Friday Weekend: L’atteso weekend di shopping sarà animato dai performer e dalla musica dal vivo della Pop Music School di Paolo Meneguzzi. L’area bambini prevede truccabimbi, spettacoli di magia e giocoleria e gonfiabili. Ci sarà una diretta radio con Radio3i per l’estrazione dei Golden Ticket vincenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
