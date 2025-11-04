Mille dipendenti e 63 milioni di clienti (tantissimi dalla Lombardia): i 30 anni del centro commerciale ticinese

FoxTown. Basta il nome per evocare, praticamente in tutti i comaschi ma non solo, l’idea di shopping. Ebbene, il famoso outlet di Mendrisio compie 30 anni e festeggia in grande.

Innanzitutto i numeri: il centro ha accolto oltre 63 milioni di visitatori e clienti provenienti da 156 Paesi differenti nell’arco dei suoi tre decenni.

Ricorrenza e ciffe che saranno adeguatamente festeggiati con quattro weekend di eventi. Oggi l”offerta include 9 bar e ristoranti, il Casino Admiral (leader nel settore dei casinò terrestri in Svizzera) e The Sense Gallery, un museo multisensoriale 3.0 unico nel suo genere.

Sul fronte economico, i clienti passano in media circa due ore e mezza all’interno dell’outlet. Lo scontrino medio, nel 2024, si attesta a 120 franchi (in leggero calo rispetto ai 122 franchi registrati nel 2023). FoxTown è anche un importante datore di lavoro: sono impiegate oltre 1.100 persone nella vendita.

E così ricorda gli esordi il fondatore Silvio Tarchini, intervistato su Tio.ch dal giornalista Andrea Quadroni. “Il 4 novembre 1995 abbiamo aperto il primo factory outlet center del Sud Europa – spiega il fondatore Silvio Tarchini – mi sono buttato a capofitto in quest’avventura. La scelta di puntare su Mendrisio fu strategica: la posizione è semplice da raggiungere per oltre 7,2 milioni di persone in un raggio di 90 chilometri”, racconta al sito di informazioni ticinese.

Intanto il futuro sviluppo del centro vedrà l’aggiunta di un tocco “green” e architettonico d’autore, grazie al progetto per la nuova ala curato da Mario Botta. Sui tetti del FoxTown sono installati 5.589 pannelli fotovoltaici, che occupano una superficie di oltre 10.000 metri quadrati e producono oltre il 50% del fabbisogno energetico del Centro.

Per celebrare questo traguardo, FoxTown propone un ricco calendario di eventi che animeranno tutto il mese di novembre: