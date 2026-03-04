Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

foto d’archivio
Attualità

Il passo d’addio della famiglia che scritto la storia della moda in Lombardia e nel mondo: fuori dalla società

  • 16:50

Svolta strategica per Missoni, la storica maison di moda fondata nel 1953. Il prestigioso brand con sede a Sumirago cambia il proprio assetto societario ma conferma la sua vocazione italiana. Nonostante le iniziali previsioni che ipotizzavano una cessione ad acquirenti stranieri, la famiglia fondatrice esce dalla compagine sociale lasciando il testimone a FSI, il principale fondo di investimento della nazione. FSI ha scelto di rafforzare il proprio impegno, diventando il nuovo socio di maggioranza e garantendo la continuità tricolore del marchio.

L’ingresso dei nuovi soci Fassin-Bachmueller

L’operazione non si limita al consolidamento di FSI. Il riassetto vede infatti l’ingresso di nuovi partner strategici: la famiglia Fassin-Bachmueller. Attraverso la holding Katjes Quiet Luxury, gli imprenditori – tedeschi di origini siciliane – hanno acquisito circa il 25% del capitale. La famiglia Fassin-Bachmueller non è nuova al mondo del fashion d’eccellenza, controllando già Bogner, noto marchio del lusso attivo nel segmento dell’abbigliamento sportivo di alta gamma. Questa mossa allontana definitivamente l’ipotesi di capitali statunitensi, privilegiando una guida solida e prettamente europea.

I numeri della crescita: fatturato a 130 milioni di euro

Il cambio di guardia arriva dopo un periodo di performance straordinarie per Missoni. Nonostante le sfide globali imposte dalla pandemia, l’azienda ha dimostrato una resilienza fuori dal comune, riuscendo a raddoppiare il fatturato, che ha raggiunto quota 130 milioni di euro.

Oltre al volume d’affari, è la redditività a segnare un netto miglioramento. Le ultime collezioni hanno registrato incrementi del 30%, un dato che posiziona il brand di Sumirago al di sopra delle performance medie di molti competitor diretti nel settore del lusso.

Governance: confermato Livio Proli, Barnaba Ravanne alla presidenza

A garanzia della continuità gestionale e del successo commerciale, il nuovo assetto societario conferma alla guida l’amministratore delegato Livio Proli. Il manager vanta un’esperienza ultraventennale (25 anni) ai vertici di Giorgio Armani, fattore che ha contribuito al recente rilancio del marchio. Ad affiancarlo nel ruolo di presidente sarà Barnaba Ravanne, co-fondatore di FSI, siglando così l’alleanza tra visione manageriale e solidità finanziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY