Nata nel piccolo paese della Lombardia, la catena da 300 milioni di fatturato ha un nuovo socio importante

Il Gruppo De Agostini, controllato dalle famiglie Boroli e Drago, ha finalizzato l’acquisizione di una quota del 42% di Legami S.p.A., Società Benefit con sede ad Azzano San Paolo (7mila abitanti in provincia di Bergamo). L’operazione è avvenuta attraverso il rilevamento dell’intera partecipazione detenuta in precedenza da Flexible Capital Fund, gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR.

Legami: leader italiano in cartoleria, idee regalo e lifestyle

Legami è rapidamente emersa come uno dei brand italiani più dinamici nel settore degli articoli di cartoleria, idee regalo e accessori lifestyle. Fondata nel 2003, l’azienda è nota per il suo universo creativo basato su design, colore ed emozione, specializzandosi in prodotti di “happy shopping”.

Il marchio è popolare in tutta Italia, con una distribuzione in oltre 70 Paesi e un network retail in espansione (tra cui il recente negozio aperto a Como centro nell’ex Sisley, che si è aggiunto a quello già presente in via Luini). La sua offerta include agende, calendari, e molto altro, sempre all’insegna di un design distintivo.

Nuovo assetto e prospettive di crescita globale

L’ingresso di De Agostini nel capitale di Legami definisce un nuovo assetto di governance mirato a sostenere la forte crescita della società sia in Italia che sui mercati esteri.

Continuità Strategica: L’approccio di lungo termine di De Agostini apporta competenze industriali complementari e una visione strategica condivisa, essenziali per rendere più efficienti e scalabili i processi e le strutture operative.

Governance: De Agostini designerà due rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, affiancando il fondatore e CEO di Legami, Alberto Fassi, che mantiene la maggioranza del capitale per assicurare la continuità del progetto imprenditoriale.

Questa evoluzione rappresenta un passo significativo nel percorso di consolidamento e sviluppo futuro di Legami.

Risultati Finanziari Eccezionali e Piani di Espansione

Legami ha registrato una crescita impressionante negli ultimi anni, con i ricavi che sono passati da $51$ milioni di euro nel 2022 a $245$ milioni nel 2024, con un EBITDA superiore a $50$ milioni.

Il modello distributivo multi-channel (wholesale, retail diretto ed e-commerce) è attivo in 70 Paesi, con $10.000$ rivenditori e oltre $600$ corner. Per il 2025, Legami prevede di superare i $300$ milioni di euro di fatturato, con l’apertura di ulteriori boutique, tra cui $16$ in Francia e $5$ in Spagna, portando il totale dei negozi a gestione diretta a oltre $150$.

Le dichiarazioni chiave sull’acquisizione

Enrico Drago, Presidente Esecutivo di De Agostini S.p.A., ha sottolineato l’importanza di questo investimento strategico: “Siamo convinti che la nostra esperienza nel far crescere aziende di qualità, nel ruolo di azionista industriale di lungo periodo, potrà essere di grande beneficio per Legami, in particolare in questa fase di ingresso in nuovi mercati, consolidando la posizione di player di riferimento in stationery, ‘happy shopping’ e nei lifestyle accessories di alto livello.”

Alberto Fassi, fondatore e CEO di Legami S.p.A., ha commentato: “La nostra capacità di innovare, la forza di un gruppo giovane ed entusiasta, e il supporto dell’esperienza imprenditoriale della famiglia Drago e Boroli nello sviluppo di progetti globali ci guidano verso un obiettivo condiviso: consolidare e far crescere ulteriormente il nostro modello di impresa, unico e distintivo, trasformandolo in un love brand di successo internazionale.”

L’operazione segna un successo anche per Flexible Capital Fund, che corona un biennio di straordinario sviluppo di Legami, affiancando ora il nuovo investitore industriale con la certezza che l’unicità di visione di Fassi e le competenze di De Agostini continueranno a scrivere una delle pagine imprenditoriali più innovative del mercato.