Nel cuore della Lombardia il negozio 201 del gigante della bellezza naturale da 92 milioni di fatturato

Un traguardo storico e simbolico per la bellezza naturale italiana. L’Erbolario Franchising Società Benefit (92,4 milioni di fatturato nel 2024, con un utile di quasi € 17,6 milioni) ha tagliato l’importante nastro dei 200 negozi in Italia, celebrando il successo con l’apertura di un nuovo punto vendita di prestigio in Lombardia a Milano, nel cuore pulsante dello shopping meneghino.

Il 201esimo punto vendita L’Erbolario ha aperto le sue porte venerdì 21 novembre in Corso Vittorio Emanuele 8, in una posizione strategica a due passi dal Duomo, segnando un momento chiave per l’espansione del marchio nel territorio nazionale.

Black Friday e shopping natalizio: la nuova apertura coincide con le promozioni

L’inaugurazione è avvenuta in concomitanza con l’inizio della popolare promozione Black Friday, dando ufficialmente il via allo shopping natalizio. I clienti hanno potuto subito approfittare di una ricca selezione di cosmetici naturali e prodotti per la cura della persona scontati, rendendo il nuovo flagship store un punto di riferimento immediato per gli acquisti festivi.

«Siamo davvero orgogliosi di questa nuova apertura in un luogo così prestigioso come corso Vittorio Emanuele a Milano, nel cuore dello shopping cittadino, a due passi dal Duomo e dalle principali attrazioni turistiche,» afferma Andrea Prange, amministratore delegato de L’Erbolario Franchising SB. «Il nuovo punto vendita rappresenta un traguardo speciale e simbolico, perché ci ha permesso di superare i 200 negozi in Italia, confermando la presenza capillare del nostro marchio sul territorio nazionale».

Un’esperienza su due pani nel cuore di Milano

Il nuovo store L’Erbolario in Corso Vittorio Emanuele si sviluppa su due piani, offrendo un’immersione completa nell’universo del marchio. Lo spazio è concepito con la cura espositiva tipica dei negozi L’Erbolario, presentando:

Linee profumate e trattamenti per viso, corpo e capelli.

Prodotti solari e specifiche per bambini.

Profumatori per ambienti e tessuti.

Accanto alla vasta gamma di cosmetici, il punto vendita propone anche gli integratori a marchio Erbamea, la consociata specializzata in fitoterapia. Tra le ultime novità L’Erbolario da non perdere, spiccano le linee Bella di Notte e Gin Botanicals, oltre alle Essenze per il bucato.

Omnicanalità e servizi al cliente

In linea con la sua visione di esperienza d’acquisto omnicanale, anche il nuovo negozio di Milano offre i servizi digitali che integrano l’esperienza fisica con il web:

Clicca & Prenota : Permette di prenotare i prodotti preferiti online e acquistarli nel Punto Vendita selezionato in sole due ore.

Ritiro in Negozio: Consente di pagare online e ritirare comodamente i prodotti nello store scelto.

Tutti i clienti possono inoltre iscriversi alla raccolta Punti Fedeltà per accedere a vantaggi esclusivi e rimanere aggiornati su tutte le promozioni L’Erbolario.