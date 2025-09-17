Le cover per smartphone da 10 milioni di follower arrivano in Lombardia. E la coda fuori dal nuovo negozio è record

Il nome magari a tanti non dirà molto. Sono però 10 milioni i follower di New Martina, tra le influencer più famose d’Italia che a Rozzano, ha aperto il suo nuovo store.

Quello in Lombardia è il quinto negozio della celebre influencer su TikTok. La location è il Centro Commerciale Fiordaliso di Rozzano. L’evento ha richiamato centinaia di fan, che si sono messi in coda per accaparrarsi una cover o per farsi applicare una pellicola protettiva dalla più nota esperta di accessori per smartphone del web.

L’inaugurazione, lo scorso sabato, è stata un successo, confermando ancora una volta l’enorme seguito di New Martina che per celebrare il nuovo punto vendita, ha riservato una sorpresa ai suoi clienti. È stato lanciato il “Milano Launch Bundle”, un kit esclusivo pensato per l’occasione. Il bundle includeva quattro dei prodotti iconici del marchio, ideati per rinnovare e decorare il proprio smartphone, il tutto a un prezzo inferiore ai 25 euro. L’offerta, pensata per il lancio, è valida fino al 21 settembre.

Dietro questo marchio c’è Carmen Fiorito, 26 anni, che ha trasformato l’attività di famiglia, un negozio specializzato in cover e dispositivi per telefoni, in un brand di successo grazie a un uso sapiente dei social media, in particolare TikTok.

I suoi video, nei quali interagisce con i clienti mentre presenta i prodotti, sono diventati virali, facendola diventare una delle influencer italiane più riconosciute. Il marchio si è affermato come un punto di riferimento nel settore della protezione dei dispositivi elettronici.