Non si ferma più: quasi 50 assunti e due aperture. La catena da 11 miliardi di vendite conquista tutta la Lombardia

Action, la catena di discount non-food in rapida crescita (11,2 miliardi di vendite complessive nei primi 9 mesi dell’anno), rafforza la sua presenza in Lombardia con l’apertura di due nuovi store in programma per mercoledì 22 novembre 2025. Le nuove sedi si trovano a Voghera, in provincia di Pavia, e a Caleppio di Settala, in provincia di Milano.

Con queste due inaugurazioni strategiche, a meno di quattro anni dal suo debutto nel Paese, Action porta la sua rete di vendita a quota 191 punti vendita sul territorio nazionale, confermando l’Italia come mercato chiave per la sua espansione.

Dettagli sulle nuove aperture: location e impatto occupazionale

Entrambi i nuovi store sono stati concepiti per offrire la migliore esperienza di acquisto, con layout moderni, funzionali e facilmente accessibili.

Lo store di Voghera si sviluppa su una superficie di 765 m² ed è situato in via Piacenza 189.

Il punto vendita di Caleppio di Settala (MI) copre 723 m² ed è posizionato lungo la SP 415 Paullese.

L’espansione si traduce anche in un significativo impatto positivo sul fronte occupazionale. Per ciascuna delle due aperture, Action ha assunto 24 nuovi collaboratori, inserendo un totale di 48 risorse e rafforzando così il proprio impegno verso la creazione di posti di lavoro in Italia.

La “Formula Action”: convenienza, qualità e un assortimento dinamico

Gli abitanti delle due nuove città avranno la possibilità di scoprire la celebre “Formula Action”, un modello di discount che combina in modo vincente convenienza, varietà e qualità. L’assortimento Action conta circa 6.000 articoli distribuiti in 14 categorie merceologiche, che spaziano dal fai da te, all’oggettistica per la casa, dai giocattoli, alla cura della persona, fino a una selezione di prodotti food.

Il punto di forza risiede nelle offerte imbattibili: oltre due terzi dell’intero assortimento ha un prezzo inferiore ai 2 euro. L’offerta è mantenuta dinamica e sempre aggiornata grazie all’introduzione settimanale di 150 nuovi prodotti.

“Siamo molto felici di aprire nuovi store a Voghera e Caleppio di Settala,” ha commentato Philippe Levisse, General Manager Action Italia. “L’entusiasmo con cui i clienti italiani stanno accogliendo Action è motivo di grande orgoglio e il nostro successo si basa sul forte concetto di valore e sull’impegno dei nostri team.”

Impegno per la sostenibilità: un modello di crescita responsabile

Parallelamente alla crescita della rete commerciale, Action continua a investire in modo significativo nella sostenibilità e nella responsabilità ambientale.

La catena adotta nei nuovi punti vendita soluzioni completamente elettriche, avendo eliminato l’uso del gas, e utilizza esclusivamente illuminazione a LED, contribuendo a ridurre consumi ed emissioni.

Sul fronte dei prodotti, l’attenzione alla sostenibilità è tangibile:

Il 99% del cotone a marchio Action proviene da fonti Better Cotton (con un 1% biologico).

Il 100% del legno impiegato è certificato da enti come FSC® o PEFC.

Dal 2022, il cacao utilizzato nei prodotti Action è interamente certificato Fairtrade.

Le due nuove aperture rappresentano un tassello fondamentale nella strategia di espansione nel mercato italiano, ribadendo l’obiettivo di Action di rendere la sua formula accessibile a un numero sempre maggiore di consumatori.