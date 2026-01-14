Lombardia, il colosso da 270 milioni con i brand top debutta con uno store pazzesco da 1.200 metri quadri

Il comparto commerciale milanese accoglie un’importante novità di respiro internazionale: Normal, la nota catena della Danimarca specializzata in convenience store, ha inaugurato ufficialmente un punto vendita nel centro nevralgico di Milano. La scelta della posizione sottolinea chiaramente i piani di espansione del marchio nel nostro Paese, con l’apertura in via Torino, una delle strade più rilevanti e trafficate per lo shopping urbano.

Uno spazio di grandi dimensioni nel centro storico

Il nuovo locale si distingue per una metratura di particolare rilievo, considerando la densità del centro storico milanese. La superficie complessiva si estende su 1.200 metri quadrati, distribuiti in modo funzionale su due piani: il livello strada e un vasto piano interrato.

L’operazione immobiliare è stata portata a termine con il supporto della società di consulenza Cushman & Wakefield e segna un momento decisivo per il posizionamento comunicativo dell’insegna in Italia. “Portare il nostro primo flagship italiano in una high street di primaria importanza significa rafforzare l’identità del brand”, ha affermato Jesper Elming, Head of New Markets di Normal.

La strategia di crescita e il posizionamento del marchio

Nonostante il format di questa catena, focalizzato su prezzi competitivi, prediliga solitamente l’inserimento all’interno dei centri commerciali, l’inaugurazione del flagship in via Torino risponde alla necessità di consolidare e dare maggiore visibilità all’immagine di Normal su scala nazionale.

Nata in Danimarca nel 2013, l’azienda ha vissuto un’evoluzione estremamente rapida. Attualmente, la rete conta circa 850 punti vendita attivi in nove differenti mercati del continente europeo: Danimarca, Norvegia, Svezia, Paesi Bassi, Francia, Finlandia, Portogallo, Spagna e Italia.

L’esperienza d’acquisto e il layout a labirinto

Ogni punto vendita è progettato seguendo un’estetica minimalista e una disposizione degli spazi definita “a labirinto”. Questo schema distributivo, che richiama quello della connazionale Flying Tiger, è studiato appositamente per guidare i visitatori lungo l’intero assortimento di prodotti, assicurando che ogni categoria merceologica venga visualizzata durante il percorso.

Il marchio si appresta inoltre a celebrare il suo primo anniversario di presenza nel mercato italiano, iniziato lo scorso febbraio con le prime aperture avvenute a Roma, precisamente nei centri commerciali di RomaEst e Porta di Roma.

Le prossime tappe dell’espansione in Italia

Il piano di sviluppo del gruppo danese prosegue senza sosta. Per l’anno in corso sono già state programmate tre aperture strategiche che consentiranno alla catena di superare la soglia dei dieci negozi operativi in Italia: