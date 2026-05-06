Nuova metropolitana, metrotranvia della Brianza, Pedemontana: il punto su 5 maxi opere in Lombardia

Qual è il futuro della mobilità in Brianza? Tra ritardi burocratici e nuovi cronoprogrammi, ecco lo stato dell’arte delle grandi opere: dal prolungamento della M5 alla chiusura del “Besanino”, fino ai cantieri della Pedemontana.

Il nodo trasporti in Monza e Brianza resta al centro del dibattito politico in Regione Lombardia. Durante l’ultimo question time, la consigliera Martina Sassoli (Lombardia Migliore) ha acceso i riflettori sulle criticità di un sistema che soffre di “congestione cronica” e incertezze procedurali.

A rispondere punto su punto è stato il Sottosegretario Mauro Piazza, che ha tracciato la roadmap aggiornata delle principali opere infrastrutturali del territorio.

Prolungamento M5 a Monza: lavori al via nel 2026

Il destino della “Linea Lilla” è attualmente legato alla firma del Decreto per l’assegnazione delle risorse statali.

Stato attuale: Contatti continui tra Regione e Ministero delle Infrastrutture (MIT). Il parere della Conferenza Stato-Regioni è atteso a giorni.

Le date: L’aggiudicazione dell’appalto è prevista entro dicembre 2026, con l’obiettivo di concludere i lavori nel 2033.

Metrotranvia Milano–Desio–Seregno: rebus finanziamenti

L’opera è viva, ma necessita di una revisione economica. Un recente tavolo tecnico ha stabilito che la Città Metropolitana di Milano dovrà redigere un nuovo cronoprogramma.

Criticità: Bisogna reperire le risorse mancanti per coprire l’intero piano finanziario.

Prospettive: Per i prossimi mesi i fondi sono garantiti e i cantieri procedono, ma la programmazione per il 2027 sarà decisiva.

Pedemontana: fine lavori nel 2028

I cantieri dell’Autostrada Pedemontana Lombarda in territorio brianzolo sono nel pieno dell’esecuzione.

Tempistiche: La fine delle attività è fissata per la fine del 2028 .

Gestione impatto: È stata siglata un’intesa con la Prefettura di Monza per mitigare i disagi alla viabilità locale causati dai lavori massivi.

Linea S7 (Besanino): stop di un anno da settembre 2026

Novità importanti per la storica linea S7. È stata definita una soluzione progettuale per limitare i disagi, ma l’interruzione del servizio sarà comunque significativa.

Chiusura: Tratta Macherio-Canonica – Villasanta Parco ferma per circa 12 mesi a partire da settembre 2026.

Piano bus: Un tavolo istituzionale (Trenord, RFI e Agenzie TPL) sta studiando i servizi sostitutivi per garantire la mobilità ai pendolari.

Svincolo Sant’Alessandro: avvio lavori nel 2027

Dopo il via libera ambientale del MASE ottenuto a fine 2025, l’iter prosegue sul fronte urbanistico.

Iter approvativo: La Conferenza di Servizi dovrebbe chiudersi entro l’autunno 2026.

Cantiere: Apertura lavori prevista nel 2027 con una durata stimata di due anni.

Il commento di Martina Sassoli “L’assenza di una regia efficace rischia di compromettere gli investimenti. Servono tempistiche certe e trasparenti per i cittadini brianzoli, che non possono più attendere.”

Tabella di sintesi: Cronoprogramma Opere Brianza