Lombardia, 18 giorni di maxi divieti stradali per le Olimpiadi Milano-Cortina. Cosa è importante sapere

L’Amministrazione provinciale di Sondrio ha ufficializzato oggi, mercoledì 7 gennaio 2026, le nuove misure restrittive che interesseranno la circolazione stradale in occasione delle imminenti Olimpiadi. Il provvedimento scaturisce direttamente dal piano straordinario per la viabilità, un documento discusso e approvato lo scorso 12 dicembre 2025 durante la seduta del tavolo tecnico denominato “Mobilità e Viabilità”, sotto il coordinamento della Prefettura di Sondrio. Nei prossimi giorni verrà pertanto emanata un’ordinanza specifica che istituirà il divieto temporaneo di transito lungo diverse arterie provinciali.

Piano straordinario per la viabilità

Le nuove disposizioni mirano a regolamentare il flusso dei trasporti durante il periodo olimpico per garantire la massima efficienza negli spostamenti. In base a quanto reso noto dalle autorità provinciali, le limitazioni riguarderanno esclusivamente i mezzi pesanti non destinati al trasporto di persone. L’ordinanza prevede una differenziazione degli orari di stop in base alla tipologia di carico e alla massa dei veicoli, cercando di bilanciare le esigenze dell’evento internazionale con le necessità del territorio.

Orari e tipologie di veicoli interessati

Nello specifico, il divieto di transito si applicherà ai veicoli con una massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate che non siano adibiti al trasporto passeggeri. Per questa categoria, la circolazione sarà interdetta nella fascia oraria compresa dalle ore 6:00 alle ore 10:00. Una restrizione leggermente più estesa è stata invece prevista per i mezzi che trasportano merci pericolose secondo la normativa ADR, per i quali il divieto di transito rimarrà in vigore dalle ore 6:00 fino alle ore 11:00.

Periodo di applicazione e calendario dei blocchi

La sospensione della circolazione per i mezzi pesanti non sarà permanente, ma limitata alla durata delle competizioni e delle attività correlate. Il calendario ufficiale indica che lo stop sarà operativo a partire dal giorno 4 febbraio 2026 e proseguirà fino al giorno 22 febbraio 2026 compreso. In questo intervallo di date, i conducenti e le aziende di trasporto dovranno pianificare percorsi alternativi o rispettare le finestre temporali consentite.

Elenco completo delle tratte stradali coinvolte

Il divieto di transito interesserà diversi segmenti della rete viaria provinciale, con particolare attenzione ai collegamenti strategici. Di seguito si riporta l’elenco dettagliato delle strade provinciali soggette alle limitazioni:

S.P. n. 24 “Tirano – Stazzona”: il blocco riguarderà il tratto compreso dal km 3+750 al km 4+500.

S.P. n. 26 “del Campone”: il divieto si applicherà sull’intera tratta, ovvero dal km 0+000 al km 4+550.

S.P. n. 26 dir. A “Sernio – Valchiosa”: limitazioni su tutta l’estensione, dal km 0+000 al km 0+850.

S.P. n. 27 “per il Passo dello Stelvio”: transito interdetto sull’intera tratta dal km 0+000 al km 31+980.

S.P. n. 27 dir. A “S.P. 27 – Vervio”: stop ai mezzi pesanti su tutta la tratta, dal km 0+000 al km 0+950.

S.P. n. 27 dir. B “Grosio – S.S. 38”: divieto attivo sull’intero percorso, dal km 0+000 al km 0+300.

S.P. n. 28 “delle Motte di Oga”: interessata l’intera tratta dal km 0+000 al km 5+150.

Deroghe previste per i servizi di emergenza e manutenzione

L’ordinanza prevede alcune eccezioni fondamentali per non compromettere la sicurezza e l’operatività del territorio. Saranno infatti derogati dai divieti di transito tutti i mezzi di soccorso e di emergenza. Allo stesso modo, potranno circolare liberamente i veicoli impiegati nel servizio di manutenzione invernale, inclusi i mezzi per lo sgombero neve e per il trattamento antighiaccio operanti per conto di Anas, della Provincia di Sondrio e dei Comuni i cui territori ricadono all’interno delle aree interessate dai provvedimenti.