Più di 650mila euro per gli impianti sportivi in provincia di Como: “Riqualificazione e sicurezza”

“Lo scorrimento della graduatoria del Bando Impianti Sportivi 2025 rappresenta un segnale importante di attenzione verso i territori e, in particolare, verso la provincia di Como, che vede finanziati nuovi interventi concreti a favore delle comunità locali”.

Lo dichiara il consigliere regionale Anna Dotti, esponente di Fratelli d’Italia, commentando il decreto regionale che ha stanziato ulteriori 3,1 milioni di euro per i “piccoli interventi” sugli impianti sportivi pubblici.

“Grazie all’incremento delle risorse – prosegue Dotti – è stato possibile finanziare ulteriori progetti anche nel Comasco. In particolare, interventi nei Comuni di Gravedona ed Uniti (€ 124.031,00), Veniano (€ 245.395,00), Erba (€ 122.021,00) e Carlazzo (€ 176.400,00) potranno ora essere realizzati, contribuendo alla riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture sportive”.

“Si tratta di investimenti fondamentali – sottolinea Dotti – perché lo sport non è solo attività fisica, ma anche presidio sociale, educativo e di inclusione. Sostenere i piccoli Comuni significa garantire opportunità concrete ai giovani e alle famiglie, soprattutto nelle aree meno centrali”.

“Il lavoro portato avanti da Regione Lombardia dimostra una visione chiara: rafforzare il territorio partendo dalle esigenze reali delle comunità locali. Continuerò a seguire con attenzione l’attuazione degli interventi nella provincia di Como, affinché le risorse stanziate si traducano rapidamente in opere concrete”.

“Questo è il modello che vogliamo: ascolto dei territori, efficienza amministrativa e risultati tangibili per i cittadini”, conclude Dotti.