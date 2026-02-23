Lombardia, cambio al top nell’azienda dove ‘lavorare è bellissimo’ con sede anche in provincia di Como

Cambio al vertice di Arkema, azienda certificata Top Employer 2026, riconoscimento che premia l’eccellenza delle pratiche HR in aree chiave come la qualità della vita sul lavoro, la diversità e l’inclusione, lo sviluppo delle competenze. Nicola Tei è il nuovo Amministratore Delegato della filiale italiana, in sostituzione di Giulio Cocco, che ha guidato Arkema in Italia dal 2012 e che andrà in pensione a fine febbraio.

“Accolgo con grande entusiasmo e senso di responsabilità la nomina di Amministratore Delegato ringraziando per la fiducia accordatami. Obiettivo primario sarà proseguire nel percorso intrapreso dall’azienda valorizzando persone, competenze e strategia per affrontare con successo le sfide del mercato”, ha dichiarato Tei a inizio mandato.

Nicola Tei vanta oltre 20 anni di esperienza nella gestione di operazioni industriali complesse, con una forte specializzazione nel settore dei perossidi organici. Ha ricoperto ruoli dirigenziali di alto profilo, in Italia, Francia e Stati Uniti.

Nel corso della sua carriera in Arkema e INEOS Inovyn, Nicola Tei ha supervisionato attività industriali end-to-end, tra cui produzione, sicurezza, ingegneria.

IL GRUPPO ARKEMA in italia

Arkema, certificata Top Employer 2026, opera in Italia attraverso quattro stabilimenti chimici facenti capo ad Arkema Srl, situati a Gissi (CH), Boretto (RE), Spinetta Marengo (AL) e Anagni (FR).

La filiale italiana comprende anche 3 società controllate:

• Agiplast Italia Srl, nel cremonese, è uno degli attori chiave nel riciclo dei polimeri, a supporto dell’impegno di Arkema per la circolarità.

• Ideal Work Srl, in provincia di Treviso, è leader riconosciuto nelle soluzioni per superfici decorative per applicazioni architettoniche e di design.

• Arkema Adesivi Srl, con gli stabilimenti di Parona e Mozzate – precedentemente parte di Dow – è specializzata in adesivi per laminazione ad alte prestazioni per imballaggi flessibili, servendo mercati esigenti con tecnologie avanzate.

IL GRUPPO ARKEMA nel mondo

Basandosi sulla sua esperienza unica nella scienza dei materiali, Arkema offre un portafoglio di tecnologie di prima classe per rispondere alla domanda sempre crescente di materiali nuovi e più sostenibili. Con l’ambizione di diventare un pure player nel settore dei materiali di specialità, il Gruppo è strutturato in 3 segmenti complementari, resilienti e altamente innovativi dedicati ai materiali di specialità: soluzioni adesive, materiali avanzati e soluzioni di rivestimento, che rappresentano circa il 92% delle vendite del Gruppo nel 2024, e un segmento intermedio ben posizionato e competitivo.

Arkema offre soluzioni tecnologiche all’avanguardia per affrontare le sfide, tra l’altro, delle nuove energie, dell’accesso all’acqua, del riciclaggio, dell’urbanizzazione e della mobilità, e promuove un dialogo permanente con tutti i suoi stakeholder. Il Gruppo ha registrato un fatturato di circa €9,5 miliardi nel 2024 e opera in circa 55 Paesi con 21.150 dipendenti in tutto il mondo.