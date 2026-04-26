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Provincia di Como un po’ più ricca: cresce il reddito ma il comune non è nella top 10. Sorpresa in vetta

  • 13:02

Ogni anno vengono resi noti i dati sui redditi italiani dichiarati. E nel 2025, con anno di imposta 2024, i numeri pubblicati dal ministero dell’Economia e delle finanze presentano delle novità.

Per la provincia di Como, rispetto alla passata rilevazione, c’è un lieve migliorament0 di due posizioni. Questo si traduce, per quanto riguarda il reddito pro-capite in base al valore assolto (e non in base alla variazioni di anno in anno), in una cifra pari a 23.931 euro (37 esima posizione).

Davanti Milano, al primo posto con 36,187 euro. Ci sopravanza anche la provincia di Monza e Brianza con 30.182 euro, Lecco a quota 25.159 e Bergamo a quota 24.778. Alle spalle di Como invece Brescia (40esima) con 23.672 e Sondrio 41esima con 23.609. Como batte anche i cugini di Varese – 42esimi – con 23.460 euro. A seguire le altre. La media italiana è di 23155 euro.

Passando invece ai singoli comuni, in vetta c’è il Comune di Maccastorna, in provincia di Lodi (che come territorio è invece tra gli ultimi in Lombardia). Secondo Lajatico (Pisa), per molti anni con il primato assoluto grazie a un reddito pro capite di 69.475 euro. La città lombarda si attesta in cima alla classifica con un reddito medio pro capite di 72.684 euro. Al terzo posto Portofino (61611 euro). Nela top ten non c’è Como ma altri tre comune lombardi: Basiglio (53687 euro), Cusago Milanino con 43.404 euro e Milano a quota 40.237.

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