Rapinese ‘abbatte’ i ciliegi: “Nessuna mediazione con i cittadini. Gaddi? Alle 7 vada in treno o al Sant’Anna”

Mentre questa mattina è partito il taglio dei ciliegi in via Aldo Moro, il sindaco di Como Alessandro Rapinese, a margine della presentazione degli eventi natalizi, è tornato a parlare sul futuro e contestatissimo abbattimento degli storici alberi di via XX Settembre (qui tutte le cronache) senza lasciare alcuno spiraglio di mediazione né sul fronte politico – dalla Regione era arrivato un invito a valutare possibili alternative – né sul fronte dei cittadini scesi più volte in strada per protestare contro la decisione.

Categorico il sindaco. “Non è possibile alcuna mediazione, i ciliegi, morti, vanno abbattuti. E poi quanti sono stati quelli che hanno protestato? Pochi”.

E se gli si fa presente che i cittadini potrebbero tornare in strada per cercare di impedire il taglio, nessun tentennamento: “Le piante vanno tolte, lo dicono gli agronomi, lo dice il piano che è stato previsto da tempo con tanto di peri in sostituzione. E per i manifestanti, dovrebbero a questo punto pattugliare 24 ore al giorno, magari con delle tende”, dice Rapinese.

Anche sul fronte politico il primo cittadino è altrettanto categorico: “Da Regione Lombardia non ho ricevuto nulla. Scorrendo anche le mail di quest’oggi, non trovo nulla. Detto questo forse l’assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia Gianluca Comazzi, dovrebbe occuparsi di altri problemi, che sono tanti in Regione, e non di due ciliegi morti. Magari potrebbe occuparsi di più delle colline sopra Blevio e del territorio circostante”.

Frecciata anche verso il consigliere regionale di Forza Italia Sergio Gaddi in prima linea fin dal primissimo giorno in via XX Settembre per opporsi al taglio dei ciliegi. “Forse il consigliere Gaddi alle 7 del mattino farebbe meglio a impiegare il suo tempo andando a farsi un giro su un treno dei pendolari o al Sant’Anna per capire magari le reali emergenze dei cittadini”.

E mentre questa mattina il primo cittadino ha fatto un rapido sopralluogo in via Moro dove è cominciato l’abbattimento di ciliegi, nessuna informazione su quando si lavorerà in via XX Settembre.