Alluvioni nel Comasco: da domani al via il bando di Regione Lombardia per il risarcimento dei danni

A partire da domani, lunedì 19 gennaio 2026, si apre ufficialmente una fase cruciale per il territorio della provincia di Como colpito dalle ondate di maltempo dello scorso autunno. Regione Lombardia ha infatti annunciato l’apertura del bando per la segnalazione dei fabbisogni necessari al ripristino dei danni subiti sia dai privati cittadini che dal tessuto produttivo locale.

La misura riguarda specificamente gli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio lariano in due distinti periodi critici: i giorni compresi tra il 10 e il 13 settembre e il successivo intervallo dal 22 al 27 settembre.

L’ordinanza regionale definisce le modalità per la ricognizione puntuale delle risorse necessarie per riparare i danni occorsi alle abitazioni private e alle sedi delle attività economiche e produttive. Il bando è dunque rivolto a:

Privati cittadini (proprietari o inquilini di abitazioni danneggiate);

Legali rappresentanti di aziende e attività produttive colpite dal maltempo.

Per garantire l’efficacia della procedura, la segnalazione dei fabbisogni dovrà avvenire esclusivamente per via telematica. I richiedenti sono tenuti a compilare online la specifica modulistica predisposta dall’ente regionale:

Modulo B1 : dedicato alla segnalazione dei fabbisogni per i cittadini privati;

Modulo C1: riservato alle aziende e alle attività produttive.

Le istanze potranno essere inviate attraverso la piattaforma digitale ufficiale Bandi e Servizi di Regione Lombardia al seguente indirizzo: https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/home.

I termini per la presentazione delle domande sono rigorosi. Il servizio sarà attivo dalle ore 10:00 del 19 gennaio 2026 e rimarrà accessibile fino alle ore 16:00 del 13 marzo 2026.

Al fine di agevolare l’utenza e risolvere eventuali problematiche legate all’accesso ai servizi digitali o alle funzionalità della piattaforma, Regione Lombardia ha messo a disposizione un servizio di supporto tecnico. È possibile contattare l’assistenza dedicata al numero verde 800.131.151.