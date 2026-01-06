Saldi, il centro commerciale lombardo con 300 negozi (e 57 ristoranti) da record: 50mila ingressi in un giorno

I saldi invernali partono con il botto a Oriocenter, il mall più grande d’Italia situato a pochi passi dall’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo). Il colosso dello shopping ha registrato numeri da capogiro già nella giornata inaugurale del 3 gennaio, confermandosi punto di riferimento per gli acquisti in Lombardia.

I numeri del successo: 50.000 ingressi in un solo giorno

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera (edizione Bergamo), sono stati ben 50 mila i visitatori che hanno varcato le soglie del centro commerciale nel primo giorno di vendite scontate.

Un risultato reso possibile dall’incredibile offerta della struttura, che vanta:

300 negozi dei migliori brand nazionali e internazionali;

57 ristoranti e punti ristoro;

14 sale cinema del circuito UCI;

Un ipermercato e numerosi servizi esclusivi.

La strategia vincente: saldi vicini al Natale e Gift Card

Il direttore di Oriocenter, Ruggero Pizzagalli, ha sottolineato come la vicinanza della data di inizio saldi al periodo natalizio abbia favorito l’afflusso di clienti: “La gente ha voglia di fare acquisti e sta sfruttando una finestra temporale molto ravvicinata alle festività”.

Il ruolo chiave delle Gift Card Oriocenter

Un elemento determinante per il boom di vendite è stato l’utilizzo delle Gift Card prepagate. Le carte regalo sono state l’articolo più venduto nel mese di dicembre, creando un effetto volano per i saldi di gennaio.

“Chi ha ricevuto una gift card, ad esempio da 100 euro, può oggi utilizzarla approfittando degli sconti. In questo modo, il potere d’acquisto aumenta proporzionalmente alla percentuale di sconto, incrementando di fatto il valore reale della carta stessa”, ha spiegato Pizzagalli.