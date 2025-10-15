Lombardia, 90 negozi, 3 prodotti iconici per marchio e il 70% di sconto. Ma avete solo 48 ore

Grandi opportunità per gli amanti dello shopping all’Outlet Scalo Milano. Arrivano gli “Iconic Shopping Days“, un evento speciale di due giorni interamente dedicato a sconti e ribassi eccezionali. Decine di brand presenti nell’outlet hanno selezionato tre prodotti iconici del loro assortimento da proporre a prezzi altamente vantaggiosi.

L’appuntamento imperdibile è fissato per sabato 18 e domenica 19 ottobre. In queste due giornate, oltre 90 negozi hanno aderito all’iniziativa, selezionando specificamente 3 prodotti iconici del loro catalogo. Questi articoli selezionati saranno scontati del 70% sul prezzo outlet.

“L’outlet a 15 minuti dal centro di Milano si trasformerà nella destinazione ideale per rinnovare il proprio guardaroba con le nuove collezioni autunno-inverno e scegliere fra i migliori articoli di design,” annunciano dal distretto dello shopping”.

L’iniziativa coinvolge una vasta gamma di brand di rilievo, sia italiani che internazionali. Tra i marchi che hanno confermato la loro partecipazione e hanno selezionato i loro tre prodotti iconici da scontare al 70% figurano nomi come: Borbonese, Calvin Klein, Falconeri, Guess, Kartell, Liu Jo, Nespresso, Trussardi e Twinset. Questi sono solo alcuni dei negozi aderenti.

Scalo Milano Outlet & More, sviluppato dal Gruppo Lonati, si trova strategicamente a Locate Triulzi (Milano), in via Milano 5.

Il distretto commerciale è composto complessivamente da 180 negozi monomarca, tra cui si contano 15 ristoranti. L’offerta include brand di moda e lifestyle di rilievo, come Liu Jo, Nike, Tommy Hilfiger, Levi’s e Cavalli. Inoltre, Scalo Milano ospita oltre 15 showroom monomarca dedicati al design e all’arredamento, che includono, tra gli altri, Kartell, Calligaris e Poltrona Frau.