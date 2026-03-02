Segni particolari, i prezzi normali (che non cambiano mai): apre nel centro commerciale in Lombardia

La catena danese di retail Normal, diventata un vero e proprio caso di successo in tutta Europa, è pronta a conquistare anche la Brianza. Mercoledì 4 marzo si terrà l’apertura ufficiale del primo store nella provincia brianzola, situato all’interno del centro commerciale Carrefour di Limbiate.

Un evento imperdibile per i clienti

Per celebrare il nuovo punto vendita, Normal ha organizzato una giornata inaugurale ricca di sorprese, in programma dalle 9:00 alle 21:00. I primi clienti in fila avranno l’opportunità di ricevere 500 “surprise bag” in omaggio. Non mancheranno inoltre voucher speciali: i primi dieci fortunati in fila riceveranno una gift card da 30 euro da utilizzare per i propri acquisti. A rendere la giornata ancora più speciale ci sarà un grande concorso che metterà in palio un intero bancale di prodotti per il vincitore.

Il format Normal: prezzi fissi e un’esperienza a “labirinto”

Nato nel 2013, il brand Normal si distingue sul mercato per una filosofia di vendita originale: niente saldi, sconti stagionali o promozioni speciali, ma un listino con prezzi fissi e convenienti tutto l’anno.

L’esperienza di acquisto è studiata per trasformarsi in una sorta di “caccia al tesoro”. Il negozio è infatti strutturato come un labirinto che invita la clientela a esplorare i corridoi, scoprendo oltre 4000 articoli tra prodotti per la cura della persona, igiene orale, capelli, make-up e articoli per la pulizia della casa. L’assortimento è dinamico e viene costantemente aggiornato con l’arrivo di 100 novità ogni settimana, alternando brand famosi (come L’Oréal, Colgate, Gillette, Max Factor, Nescafé e Kinder) a chicche esclusive ancora da scoprire.

Continua l’espansione in Italia

L’apertura di Limbiate segna un nuovo capitolo nella strategia di crescita del marchio in Italia. “Non vediamo l’ora di portare l’atmosfera unica e innovativa di Normal, che negli scorsi mesi ha già conquistato migliaia di clienti italiani, anche in Brianza”, afferma Jesper Brask Laumann, Country Manager di Normal per l’Italia. “Il successo registrato negli store di Milano e Roma ci ha dato grande fiducia. Da Normal amiamo l’Italia e siamo certi che la nostra vasta varietà di prodotti sarà accolta con entusiasmo”.

Oltre ai prodotti beauty e per la casa, l’offerta si estende anche al settore food – con snack dolci e salati, bevande proteiche e caffè – e agli accessori, dalla cancelleria agli articoli per animali.