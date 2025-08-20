“Si riaccendono le luci in sala”. C’è l’annuncio ufficiale, riapre lo storico cinema multisala comasco

La chiusura di un cinema multisala ormai storico per la provincia di Como, l’Uci Cinema di Montano Lucino, fece molto scalpore (qui l’articolo). Anche perché, se è vero che l’addio alle proiezioni venne annunciato a qualche fedelissimo con una newsletter, molti affezionati spettatori rimasero improvvisamente spiazzati. Ora, però, arriva una notizia ufficiale sulla riapertura del multisala e anche sulla catena che potrebbe prendere le redini della struttura.

Il messaggio di saluto dell’Uci, un mese fa, fu molto avaro di informazioni sul futuro: “Abbiamo preso la difficile decisione di chiudere il cinema di Como dopo aver lungamente ponderato questa scelta – disse l’ufficio stampa a ComoZero – perché il nostro obiettivo principale è sempre la soddisfazione del cliente e la tutela del nostro team. È stato un cinema molto importante per noi dove abbiamo condiviso con i nostri ospiti tante emozioni e momenti speciali e vogliamo ringraziare sentitamente tutti quelli che hanno partecipato in questi anni”.

In queste ore, però, ecco arrivare un annuncio ufficiale dalla catena di multisala “The Screen Cinemas” già operativa in Sicilia e a brevissimo – proprio negli spazi di un altro Uci Cinema chiuso lo scorso 14 luglio – a Piacenza.

Ebbene, tramite il profilo Instagram ufficiale, The Screen Cinemas lo scorso 11 agosto ha affidato agli affezionati cinefili lariani una novità che non lascia spazio a dubbi. Con tanto di poltroncina decisamente più moderna di quelle della struttura chiusa a metà luglio, il circuito di sale afferma: “Montano Lucino. Si riaccendono le luci in sala! Torna il cinema che conosci con una nuova programmazione. Bentornato al tuo posto, davanti al grande schermo”.

Manca solo la data ufficiale, insomma, ma il ritorno dei grandi film a Montano è deciso.