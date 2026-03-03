Whatsapp Facebook-f Instagram

Attualità

Sogni di lavorare in uno rifugio alpino in Lombardia tra neve, verde e panorami mozzafiato? Ora puoi, ecco come

  • 12:28

Sogni di lavorare in quota e gestire una struttura alpina? Sono aperte le iscrizioni per l’ottava edizione del corso di formazione per gestori di rifugi di montagna, un percorso d’eccellenza dedicato a chi vuole specializzarsi nel settore turistico delle aree alpine.

L’iniziativa è promossa da APF Valtellina (ente speciale della Provincia di Sondrio) in collaborazione con ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste), confermando la provincia di Sondrio come cuore pulsante della formazione professionale montana in Lombardia.

Scadenza Candidature: Il termine ultimo per presentare la domanda è fissato per le ore 12:00 del 4 marzo 2026.

Perché partecipare al corso per Gestori di Rifugio?

La Valtellina vanta una rete di oltre 70 rifugi situati tra gli 800 e i 3.500 metri. Gestire queste strutture richiede oggi competenze multidisciplinari che vanno ben oltre la semplice accoglienza.

Il corso punta a formare professionisti capaci di:

  • Gestire l’ospitalità e la ristorazione con standard qualitativi elevati.

  • Amministrare l’impresa con visione strategica e sostenibile.

  • Garantire la sicurezza degli ospiti e il monitoraggio del territorio.

  • Promuovere l’eco-sostenibilità nel contesto fragile dell’alta quota.

Programma del corso e competenze acquisite

Il percorso formativo, con inizio a marzo 2026, si articola in moduli specialistici progettati per rispondere alle sfide reali della vita in rifugio:

  1. Ristorazione e HACCP: Organizzazione del servizio e normativa vigente.

  2. Sicurezza e Emergenze: Gestione dei rischi in ambiente montano.

  3. Manutenzione e Vigilanza: Tecniche per la conservazione della struttura e degli impianti.

  4. Accoglienza Turistica: Valorizzazione del patrimonio alpinistico e culturale.

Al termine delle lezioni, previo raggiungimento dell’80% delle ore di frequenza, gli allievi affronteranno un esame finale (scritto e orale) per ottenere l’Attestato di Competenza Regionale, titolo ufficiale necessario per l’esercizio della professione secondo la normativa vigente.

Requisiti di accesso e modalità di iscrizione

Per partecipare al bando di selezione è necessario possedere i seguenti requisiti:

  • Età minima: 18 anni.

  • Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media).

  • Certificazione: Abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande (SAB).

Come candidarsi

Non perdere l’opportunità di trasformare la tua passione per la montagna in una carriera professionale certificata.

👉 Clicca qui per iscriverti e scaricare il bando sul sito di APF Valtellina

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

