Sogni di lavorare in uno rifugio alpino in Lombardia tra neve, verde e panorami mozzafiato? Ora puoi, ecco come

Sogni di lavorare in quota e gestire una struttura alpina? Sono aperte le iscrizioni per l’ottava edizione del corso di formazione per gestori di rifugi di montagna, un percorso d’eccellenza dedicato a chi vuole specializzarsi nel settore turistico delle aree alpine.
L’iniziativa è promossa da APF Valtellina (ente speciale della Provincia di Sondrio) in collaborazione con ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste), confermando la provincia di Sondrio come cuore pulsante della formazione professionale montana in Lombardia.
Scadenza Candidature: Il termine ultimo per presentare la domanda è fissato per le ore 12:00 del 4 marzo 2026.
Perché partecipare al corso per Gestori di Rifugio?
La Valtellina vanta una rete di oltre 70 rifugi situati tra gli 800 e i 3.500 metri. Gestire queste strutture richiede oggi competenze multidisciplinari che vanno ben oltre la semplice accoglienza.
Il corso punta a formare professionisti capaci di:
Gestire l’ospitalità e la ristorazione con standard qualitativi elevati.
Amministrare l’impresa con visione strategica e sostenibile.
Garantire la sicurezza degli ospiti e il monitoraggio del territorio.
Promuovere l’eco-sostenibilità nel contesto fragile dell’alta quota.
Programma del corso e competenze acquisite
Il percorso formativo, con inizio a marzo 2026, si articola in moduli specialistici progettati per rispondere alle sfide reali della vita in rifugio:
Ristorazione e HACCP: Organizzazione del servizio e normativa vigente.
Sicurezza e Emergenze: Gestione dei rischi in ambiente montano.
Manutenzione e Vigilanza: Tecniche per la conservazione della struttura e degli impianti.
Accoglienza Turistica: Valorizzazione del patrimonio alpinistico e culturale.
Al termine delle lezioni, previo raggiungimento dell’80% delle ore di frequenza, gli allievi affronteranno un esame finale (scritto e orale) per ottenere l’Attestato di Competenza Regionale, titolo ufficiale necessario per l’esercizio della professione secondo la normativa vigente.
Requisiti di accesso e modalità di iscrizione
Per partecipare al bando di selezione è necessario possedere i seguenti requisiti:
Età minima: 18 anni.
Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media).
Certificazione: Abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande (SAB).
Come candidarsi
Non perdere l’opportunità di trasformare la tua passione per la montagna in una carriera professionale certificata.
👉 Clicca qui per iscriverti e scaricare il bando sul sito di APF Valtellina