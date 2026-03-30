Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria in azione nei boschi comaschi

Nella serata del 29 marzo 2026, i Carabinieri della Stazione di Fino Mornasco hanno condotto un’operazione straordinaria di controllo del territorio nel Comune di Casnate con Bernate, avvalendosi della collaborazione dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”.
E’ stato arrestato un 27enne italiano residente a Casnate con Bernate che era solito recarsi nell’area boschiva dei dintorni per l’acquisto di sostanze stupefacenti. I militari gli hanno notificato un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura per scontare 2 anni di reclusione, nonché il pagamento di una multa di 1.200 euro, per furto continuato in concorso, commesso in Milano nel marzo del 2024.
L’uomo è poi stato portato al carcere del Bassone di Como.