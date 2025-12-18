Whatsapp Facebook-f Instagram

Attualità

Stand ‘3 stelle’ per le insalate che in Lombardia crescono in verticale dentro uno stabilimento iper tecnologico

  • 09:20

Planet Farms, realtà agritech di riferimento nell’agricoltura verticale con stabilimento comasco di Cirimido, inaugura il 2026 partecipando per il secondo anno consecutivo alla 22ª edizione di Marca. La manifestazione, dedicata alla marca commerciale, si terrà il 14 e 15 gennaio a BolognaFiere, in collaborazione con ADM – Associazione della Distribuzione Moderna.

L’esperienza del Vertical Farming al Padiglione 21

All’interno del Padiglione 21 (Stand C/23), Planet Farms accoglierà i visitatori in un’area espositiva ispirata alla vertical farm di Brusaporto, progettata per il ristorante tristellato Da Vittorio.

Lo stand è concepito come un luogo di confronto sul modello produttivo agritech e sui vantaggi di un’agricoltura:

  • Tecnologica e controllata.

  • Continua e indipendente dalla stagionalità.

  • Sostenibile e a basso impatto ambientale.

Innovazione di Prodotto: Insalate FRESCAAH e Pesto 100% Italiano

Protagoniste dello spazio espositivo saranno le insalate della linea FRESCAAH, già leader nei canali GDO e Horeca. Accanto alle insalate, riflettori puntati sul Pesto Planet Farms, realizzato con basilico coltivato in vertical farming, disponibile nelle varianti:

  1. Versione Classica

  2. Versione Senza Aglio

Grazie alla coltivazione indoor, il basilico è raccolto fresco tutto l’anno, garantendo una qualità organolettica superiore e costante.

Il commento di Mara Valsecchi, CEO di Planet Farms Italia

«La partecipazione a Marca rappresenta un momento di confronto diretto con buyer e category manager. Il nostro modello di vertical farming ci permette di coniugare innovazione, sostenibilità ed elevati standard qualitativi, offrendo prodotti con lunga shelf life e disponibilità costante. Supportiamo la Distribuzione Moderna nello sviluppo di proposte private label distintive, in linea con le aspettative dei consumatori su benessere e trasparenza».

Sostenibilità e certificazioni: un Modello B Corp

Con Marca 2026, Planet Farms si conferma partner strategico per l’innovazione agroalimentare. Il modello di filiera dell’azienda si distingue per:

  • Assenza di pesticidi: Coltivazione in ambienti protetti e sicuri.

  • Tracciabilità totale: Filiera controllata dal seme al confezionamento.

  • Certificazioni internazionali: Standard BRC, IFS e il prestigioso riconoscimento B Corp, che attesta l’impegno etico e l’impatto positivo dell’azienda sul territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
