Sul Lago di Como il festival dei Borghi più belli d’Italia. E in Lombardia le 10 meraviglie più amate sui social

Da oggi al 28 settembre Bellano, affacciata sul Lago di Como, diventa il palcoscenico del Festival nazionale de ‘I Borghi più belli d’Italia’: tre giorni di incontri, dibattiti, spettacoli folkloristici e iniziative dedicate a sostenibilità, qualità della vita e valorizzazione delle comunità locali.

Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali, il presidente dell’Associazione Fiorello Primi, il Gestore Governativo Navigazione Laghi Pietro Marrapodi e il sindaco di Bellano, Antonio Rusconi.

MAZZALI: I BORGHI SONO LA PORTA D’INGRESSO ALLA LOMBARDIA AUTENTICA

“La Lombardia- sottolinea l’assessore – ospita il Festival nazionale de ‘I Borghi più belli d’Italia’: un’occasione che celebra l’anima rurale del Paese e consacra la nostra regione come terra di piccoli centri vivi, con storia, paesaggio e saperi artigiani”.

“Da gennaio a luglio 2025 – spiega – i borghi lombardi hanno registrato 625.728 pernottamenti, +6,34% rispetto al 2024. Crescono soprattutto gli italiani (+9.112 pernottamenti), segno di un turismo domestico che sceglie la Lombardia lenta e genuina: famiglie e city-breaker alla ricerca di cammini, natura, cultura diffusa ed enogastronomia di qualità. Tra gli stranieri, tedeschi e inglesi guidano le presenze. Sono dati che confermano la nostra strategia sulle aree interne: distribuire meglio i flussi, destagionalizzare e generare valore per le piccole comunità”.

ESPERIENZE SLOW TRA LAGO E MONTAGNA

“Nei borghi – prosegue Mazzali – promuoviamo itinerari a piedi e in bici, esperienze sul lago e nelle vallate, visite a botteghe storiche e laboratori di maestri artigiani, eventi tutto l’anno. L’obiettivo è un’accoglienza diffusa e di qualità, accessibile e sostenibile, che unisca la vivacità delle città al ritmo lento dei paesaggi lacustri, montani e rurali. È questa la nostra Lombardia policentrica”.

UNA RETE DI BELLEZZE CHE CRESCE

“Ad oggi – conclude – sono 27 i Borghi più belli d’Italia riconosciuti in Lombardia: una rete che mette a sistema promozione, mobilità dolce e offerta culturale. Con il Festival a Bellano lanciamo un invito: scoprire i nostri borghi in ogni stagione, tra cammini storici, sapori locali e tradizioni vive”.

IL FESTIVAL

Il programma propone momenti di confronto tra delegazioni regionali, performance e attività di promozione turistica, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla qualità dell’accoglienza. La cornice del Lago di Como offre l’occasione per percorsi “slow” tra acqua, monti e borghi, anche grazie ai collegamenti della Navigazione Laghi.

I numeri (gennaio–luglio 2025, qui il report completo)