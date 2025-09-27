Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

,

Attualità

Sul Lago di Como il festival dei Borghi più belli d’Italia. E in Lombardia le 10 meraviglie più amate sui social

  • 11:13

Da oggi al 28 settembre Bellano, affacciata sul Lago di Como, diventa il palcoscenico del Festival nazionale de ‘I Borghi più belli d’Italia’: tre giorni di incontri, dibattiti, spettacoli folkloristici e iniziative dedicate a sostenibilità, qualità della vita e valorizzazione delle comunità locali.

Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali, il presidente dell’Associazione Fiorello Primi, il Gestore Governativo Navigazione Laghi Pietro Marrapodi e il sindaco di Bellano, Antonio Rusconi.

MAZZALI: I BORGHI SONO LA PORTA D’INGRESSO ALLA LOMBARDIA AUTENTICA

“La Lombardia- sottolinea l’assessore – ospita il Festival nazionale de ‘I Borghi più belli d’Italia’: un’occasione che celebra l’anima rurale del Paese e consacra la nostra regione come terra di piccoli centri vivi, con storia, paesaggio e saperi artigiani”.

“Da gennaio a luglio 2025 – spiega – i borghi lombardi hanno registrato 625.728 pernottamenti, +6,34% rispetto al 2024. Crescono soprattutto gli italiani (+9.112 pernottamenti), segno di un turismo domestico che sceglie la Lombardia lenta e genuina: famiglie e city-breaker alla ricerca di cammini, natura, cultura diffusa ed enogastronomia di qualità. Tra gli stranieri, tedeschi e inglesi guidano le presenze. Sono dati che confermano la nostra strategia sulle aree interne: distribuire meglio i flussi, destagionalizzare e generare valore per le piccole comunità”.

ESPERIENZE SLOW TRA LAGO E MONTAGNA

“Nei borghi – prosegue Mazzali – promuoviamo itinerari a piedi e in bici, esperienze sul lago e nelle vallate, visite a botteghe storiche e laboratori di maestri artigiani, eventi tutto l’anno. L’obiettivo è un’accoglienza diffusa e di qualità, accessibile e sostenibile, che unisca la vivacità delle città al ritmo lento dei paesaggi lacustri, montani e rurali. È questa la nostra Lombardia policentrica”.

UNA RETE DI BELLEZZE CHE CRESCE

“Ad oggi – conclude – sono 27 i Borghi più belli d’Italia riconosciuti in Lombardia: una rete che mette a sistema promozione, mobilità dolce e offerta culturale. Con il Festival a Bellano lanciamo un invito: scoprire i nostri borghi in ogni stagione, tra cammini storici, sapori locali e tradizioni vive”.

IL FESTIVAL

Il programma propone momenti di confronto tra delegazioni regionali, performance e attività di promozione turistica, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla qualità dell’accoglienza. La cornice del Lago di Como offre l’occasione per percorsi “slow” tra acqua, monti e borghi, anche grazie ai collegamenti della Navigazione Laghi.

I numeri (gennaio–luglio 2025, qui il report completo)

 

  • 625.728 pernottamenti nei borghi lombardi (+6,34% vs 2024)
  • Crescita trainata dagli italiani (+9.112 pernottamenti)
  • Top mercati esteri: Germania e Regno Unito
  • 27 borghi riconosciuti in rete regionale
© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY