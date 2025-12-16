Whatsapp Facebook-f Instagram

Lombardia, il gruppo da 2.4 miliardi prende il mega centro commerciale da 4 milioni di visitatori, brand top e 90 negozi

  • 21:48

Prosegue in modo incessante l’espansione in Italia della società austriaca Supernova, una delle principali major immobiliari europee specializzata e focalizzata sugli immobili commerciali (retail real estate).

Dopo le acquisizioni estive degli shopping center Casetta Mattei di Roma (15.348 mq di Superficie Lorda Affittabile, GLA) e La Scaglia di Civitavecchia (15.800 metri quadrati), questa volta la società d’Oltralpe rileva il centro commerciale Galleria Borromea, situato nell’area metropolitana di Milano.

Galleria Borromea si trova a circa 30 minuti di distanza dal centro di Milano. Il complesso, inaugurato il 24 novembre 2011, vanta una superficie lorda affittabile (GLA) di 18.438 mq e ospita oltre 90 unità commerciali.

Il centro genera circa 4 milioni di visitatori all’anno e offre più di 1.500 posti auto, di cui ben due terzi sono coperti. Prima di passare a Supernova, il complesso è stato di proprietà dell’inglese Europa Capital (dal 2014) e, precedentemente, di Sonae Sierra.

Il centro commerciale è articolato su due livelli (primo e secondo piano) e annovera tra i suoi maggiori tenant insegne di primo piano quali:

  • Ipercoop

  • Piazza Italia (moda)

  • C&A (moda)

  • MediaWorld

  • Deichmann

Particolarmente robusto il lato ristorativo, che comprende 13 insegne dedicate, fra le quali figurano nomi noti come Alice Pizza, Burger King, La Piadineria, Old Wild West e Poke House.

«Dopo i successi registrati a Roma e Civitavecchia, l’acquisizione di Galleria Borromea, nell’area milanese, rappresenta il passo successivo e naturale per espandere strategicamente la nostra presenza in Italia,» ha commentato Markus Pinggera, amministratore delegato di Supernova Group.

«Con questa operazione ci assicuriamo una sede consolidata e ad alto traffico in una delle aree più dinamiche d’Europa e rafforziamo, evidentemente, il patrimonio dei nostri attivi retail», che oggi risulta composto da 118 immobili con un valore totale di 2,4 miliardi di euro.

Il Gruppo Supernova, con sede principale a Graz, opera principalmente, oltre che nel nostro Paese, nella nativa Austria, in Croazia, Romania, Slovacchia e Slovenia. La società investe in modo costante nella modernizzazione e nella sostenibilità dei propri asset immobiliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
