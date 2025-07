Tra Como e Milano rivoluzione da 1,5 miliardi, 1200 posti di lavoro e centro commerciale: addio a un pezzo di storia

Alle porte di Como e dell’autostrada A9, sta prendendo forma una delle più significative trasformazioni urbane della Lombardia. L’ex area Alfa Romeo di Arese, un tempo cuore pulsante della storia automobilistica italiana, è destinata a una riqualificazione totale che cambierà radicalmente il volto di un territorio immenso, pari a circa 700.000 metri quadrati (su un totale di 2 milioni di mq). Questo maxi-progetto, che coinvolge i comuni di Arese, Garbagnate Milanese e Lainate, ha ottenuto il via libera da tutte le autorità competenti, inclusi i comuni, la Città Metropolitana di Milano e Regione Lombardia.

Un nuovo modello di città: verde, sport e sostenibilità alle porte di Milano

L’ambizione è creare un nuovo modello di città, un vasto polmone verde dedicato allo sport, al benessere, al tempo libero e a una vita lavorativa più sostenibile e piacevole. Il fulcro di questa rigenerazione urbana è il centro commerciale “Il Centro” di Arese, già oggi uno dei più grandi d’Europa, capace di attrarre oltre 20 milioni di visitatori all’anno.

Il Gruppo FINIPER, attraverso Particom Uno SpA, uno dei principali attori italiani nella grande distribuzione, ristorazione e sviluppo immobiliare, è il motore di questo ambizioso progetto di trasformazione territoriale. L’intenzione è dare vita a una vera e propria “nuova porta di Milano”, che sarà collegata al capoluogo lombardo e al distretto MIND tramite una tramvia veloce.

Investimenti milionari e benefici ambientali: il Futuro dell’ex Alfa Romeo

L’iter autorizzativo si è concluso nel marzo 2023 con la sottoscrizione dell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma e l’approvazione delle autorizzazioni ambientali. L’impegno del Gruppo Finiper, in sinergia con le amministrazioni locali e regionali, attrarrà investimenti significativi, anche da partner internazionali, per sviluppare nuovi format innovativi nel commercio, nello sport e nel tempo libero.

Il progetto prevede un investimento diretto di circa 700 milioni di euro, con un impatto economico complessivo (diretto, indiretto e indotto) stimato in 1,5 miliardi di euro. Si prevede la creazione di oltre 1.200 nuovi posti di lavoro. Questo sviluppo è inoltre pensato per essere uno dei progetti di trasformazione urbana con il più elevato beneficio ambientale, con una riduzione stimata di quasi 3.000 tonnellate di CO2 emesse ogni anno, grazie a nuovi alberi, percorsi ciclabili e produzione energetica da fonti rinnovabili. Verrà supportata anche la creazione di comunità energetiche, in linea con le nuove normative.

Nuovi spazi e grandi brand: Leroy Merlin e Topgolf in arrivo

L’area ospiterà nuovi spazi commerciali, aree dedicate al tempo libero e una vasta foresta urbana di 300.000 metri quadrati, arricchita da giardini, specchi d’acqua, piazze e percorsi pedonali e ciclabili. Il Gruppo Finiper Canova ha precisato che solo una parte minima prevede l’ampliamento del centro commerciale “Il Centro”, focalizzandosi principalmente sulla riorganizzazione degli spazi esterni.

Tra le nuove aperture già confermate figurano un punto vendita del marchio Leroy Merlin e un impianto Topgolf, una moderna struttura che unisce sport e intrattenimento, progettata per attrarre appassionati, famiglie e turisti con un’esperienza innovativa e tecnologicamente avanzata. La riqualificazione dell’ex area Alfa Romeo si prospetta come un modello di sviluppo urbano sostenibile e un nuovo polo di attrazione per l’intera Lombardia.