Ufficiale in Lombardia: il centro commerciale con 300 negozi e 57 ristoranti più l’hotel venduti per 470 milioni

È ufficiale la maxi-operazione nel settore immobiliare commerciale italiano. La proprietà di Oriocenter, uno dei più grandi e dominant shopping centers d’Europa, situato alle porte di Bergamo e adiacente all’Aeroporto Internazionale di Orio al Serio, è stata interamente ceduta da Commerz Real a una joint venture (jv) formata dal Gruppo Percassi e Generali Real Estate.
L’operazione, il cui controvalore complessivo si attesta intorno ai 470 milioni di euro, segna un passaggio di proprietà per il celebre centro commerciale e, parzialmente, per l’adiacente struttura alberghiera.
I dettagli dell’acquisizione: Oriocenter e NH Hotel
L’ex proprietaria, Commerz Real, ha confermato la cessione di Oriocenter e del vicino NH Hotel, entrambi acquisiti per il suo fondo immobiliare aperto hausInvest a partire dal 2000.
- Oriocenter è stato rilevato al 100% da una joint venture paritetica (50% Gruppo Percassi e 50% Generali Real Estate).
- L’NH Hotel, invece, passa in gestione esclusiva al Gruppo Percassi.
L’acquisizione è stata formalizzata tramite un fondo immobiliare istituito e gestito da Generali Real Estate SGR. La partecipazione di Generali è avvenuta attraverso un fondo paneuropeo di diritto lussemburghese, specializzato in asset di categoria dominant shopping centers.
Oriocenter: un gigante del retail italiano
Oriocenter, inaugurato nel 1998 e successivamente ampliato, si conferma un asset strategico e di eccellenza nel panorama del retail italiano. Attualmente si sviluppa su una superficie affittabile totale di 105.000 metri quadrati (di cui 67.700 locabili al momento della cessione), vantando circa 300 negozi, tra cui 57 punti ristoro, due food court, 14 sale cinematografiche e un ipermercato.
Il centro è noto per essere il primo centro commerciale in Italia per superficie e ampiezza dell’offerta, ed è quasi interamente locato. La sua attrattività è testimoniata dai numeri: nel 2024, Oriocenter ha registrato quasi 12 milioni di visitatori. Il centro genera inoltre circa 40 milioni di euro all’anno di entrate provenienti dagli affitti (tenant).
Le prospettive future sotto la nuova proprietà
Questa acquisizione immobiliare strategica consentirà al Gruppo Percassi e a Generali Real Estate di imprimere un nuovo slancio a Oriocenter. L’iniezione di nuove risorse e competenze è volta a implementare strategie innovative per migliorare l’esperienza dei clienti e intercettare un pubblico più ampio, consolidando la posizione del centro come destinazione leader per lo shopping e l’intrattenimento in Italia e in Europa.