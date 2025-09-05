Variante della Tremezzina, la promessa “I lavori riprenderanno il 20 settembre. Tutti i costi sono finanziati”

Nella giornata di oggi, presso il Comune di Menaggio, l’Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme ha incontrato le Istituzioni e gli Enti Territoriali assicurando che il 20 settembre ci sarà la ripresa dei lavori del cantiere per la realizzazione della “Variante alla Tremezzina” lungo la strada statale 340 “Regina”.

Questa mattina, l’Amministratore Delegato di Anas, insieme ad una delegazione di sindaci, ha visitato il cantiere, sia lato Colonno che sul versante a Griante per verificare lo stato dell’arte.

L’Ad di Anas Gemme e i rappresentanti del territorio hanno condiviso la necessità di fare il punto sulla prossima ripresa dei lavori sia lato Griante che lato Colonno. L’obiettivo prioritario fissato nell’incontro è così garantire un coordinamento più efficiente ed efficace tra gli Enti coinvolti e l’Anas per accelerare i processi di lavorazione sui cantieri e ridurre tutti i disagi a carico dei cittadini.

A partire dal 20 settembre verranno intensificate le presenze degli operai in cantiere, incrementate le volate per il completamento gli scavi in galleria e ripresi i trasporti per il conferimento del materiale di scavo a Tirano e Brescia.

Inoltre è in via di definizione il cronoprogramma dei lavori di completamento e Anas assicura che i costi sono totalmente finanziati.

Infine è stato stabilito di realizzare una serie di opere compensative per i Comuni interessati dall’opera che verranno individuate dal tavolo “Regia di cantiere” composto da Anas e dai sindaci.

All’incontro erano presenti, oltre all’Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme, lo Chief Operating Officer di Anas Eutimio Mucilli, il Responsabile della Struttura Territoriale Anas Lombardia Matteo Castiglioni, il Prefetto di Como Corrado Conforto Galli, l’Assessore Regionale all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi, il Presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca, il Sindaco del Comune di Menaggio e Presidente del C.I.O. Michele Spaggiari, il Sindaco del Comune di Tremezzina Mauro Guerra, la consigliera regionale Anna Dotti in rappresentanza del comune di Argegno, il Sindaco di Colonno Davide Gandola, il Sindaco di Sala Comacina Roberto Greppi, il Sindaco di Centro Valle Intelvi Mario Pozzi, il Sindaco di Griante Pietro Ortelli.

L’intervento, con un investimento di 576 milioni di euro, consiste nella realizzazione della variante alla S.S. 340 “Regina” in corrispondenza degli abitati di Colonno, Sala Comacina, Tremezzina e Griante.

Il tracciato di progetto della Variante, di lunghezza pari a 9,6 Km, prevede una sezione di tipo C2 (carreggiata unica con una corsia per senso di marcia – piano bitumato m. 9,50).

Le opere d’arte principali sono rappresentate da:

• 4 gallerie naturali a canna unica (per uno sviluppo complessivo di circa 8,3 km);

• 3 gallerie naturali di servizio;

• 2 gallerie di svincolo;

• 3 viadotti.

È inoltre prevista la realizzazione di 2 svincoli, Colonno a sud e Griante a nord.