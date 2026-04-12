È il giorno del big match Como-Inter: ecco come muoversi in città e in zona stadio

Big match tra Como e Inter, questa sera allo stadio Giuseppe Sinigaglia. Per garantire la massima sicurezza e l’ordine pubblico, il Comune ha varato un’ordinanza restrittiva sulla viabilità che comporterà modifiche sostanziali al traffico e alla sosta.

Area Stadio: scattano i divieti di sosta e circolazione

Il piano di sicurezza si concentra massicciamente sull’area circostante l’impianto sportivo. Le prime restrizioni sono iniziate sabato 11 aprile, con il divieto di sosta lungo viale Vittorio Veneto, specificamente sul lato adiacente allo stadio.

Dalla mattinata di oggi, domenica 12 aprile, l’intero comparto sarà progressivamente interdetto sia alla sosta che alla circolazione veicolare. Le vie direttamente coinvolte dai blocchi sono:

Via Sinigaglia , Viale Vittorio Veneto , Viale Puecher , Piazzale Somaini e Viale Masia ;

Strade limitrofe: Via Martinelli, Via Vacchi, Via Campo Garibaldi e Via Recchi.

Di fatto, l’area rimarrà chiusa al traffico ordinario fino a tarda sera. Per agevolare i residenti e gli aventi diritto, verrà istituito un temporaneo doppio senso di circolazione in un tratto di viale Masia, sebbene l’accesso rimanga strettamente limitato e sotto controllo delle forze dell’ordine.

Accesso ai parcheggi privati e chiusura varchi

Per i cittadini che dispongono di posti auto o garage privati all’interno della zona rossa, l’accesso sarà consentito fino alla chiusura definitiva dei varchi, prevista circa tre ore prima del fischio d’inizio. Oltre tale termine, l’area sarà completamente blindata e non sarà possibile né entrare né uscire con i mezzi motorizzati fino al termine delle esigenze di ordine pubblico.

Logistica per i tifosi ospiti: l’hub di Lazzago

Una parte nevralgica del piano mobilità riguarda la gestione dei sostenitori dell’Inter. L’area di Lazzago è stata designata come parcheggio ufficiale riservato ai tifosi ospiti. I provvedimenti di divieto di sosta e transito interesseranno:

La zona della stazione FNM di Grandate-Breccia ;

Lungo via Colombo.

Dall’area di Lazzago sarà operativo un servizio navetta gratuito diretto allo stadio Sinigaglia. Il parcheggio è strategicamente raggiungibile tramite l’autostrada A9 (uscita Como Centro) o attraverso la linea ferroviaria Milano-Saronno-Como Lago.

Previsioni sul traffico e consigli utili

Si preannuncia una giornata di pesanti disagi alla circolazione, specialmente lungo tutto il lungolago e nelle vie di accesso al centro città. Le autorità consigliano caldamente a residenti e automobilisti di pianificare gli spostamenti con estremo anticipo, evitando assolutamente le zone limitrofe allo stadio durante le ore più critiche per scongiurare ingorghi prolungati.