Vista mozzafiato sul lago, ristorante stella Michelin e listening suite: riaperto Il Sereno. Quanto costa una notte

L’hotel 5 stelle Il Sereno Lago di Como di Torno – che quest’anno festeggia i 10 anni dall’apetura – ha riaperto la stagione.

In questi anni l’hotel si è posizionato come una delle destinazioni più distintive del territorio, guadagnando 2 Chiavi Michelin nel 2025, che si aggiungono alla stella Michelin del ristorante Al Lago, e riconoscimenti come una delle strutture più prestigiose al mondo nelle classifiche di Condé Nast Traveler. Le tariffe? Partono da 950 euro a notte.

Oggi, per celebrare i 10 anni dall’apertura, Il Sereno presenta una stagione ricca di novità, dal nuovo concept culinario “Al Tramonto” a un menù degustazione celebrativo, fino alle tante esperienze immersive che dal 19 marzo 2026 accompagneranno gli ospiti durante tutta la stagione in un viaggio senza tempo.

“Il concept di base de Il Sereno – spiega l’owner Luis Contreras – è stato costruito su tre elementi essenziali: spazio, luce e connessione con il lago. Ogni suite è stata progettata con ampie terrazze, vetrate a tutta altezza e viste ininterrotte. In un luogo come il Lago di Como, il paesaggio stesso è il vero lusso; il nostro ruolo, come albergatori, è semplicemente quello di valorizzarlo nel miglior modo possibile. Il Sereno non vuole competere con la storia del lago, ma portare una nuova prospettiva alla destinazione.”

LA PROPOSTA FOOD&BEVERAGE: DAL NUOVISSIMO CONCEPT “AL TRAMONTO” ALLA FILOSOFIA DELL’EXECUTIVE CHEF RAFFAELE LENZI

Al Tramonto è l’esperienza più intima mai proposta dal Sereno. Discreto ed esclusivo è un romantico spazio all’aperto situato appena oltre la terrazza dell’hotel, con soli 5 tavoli illuminati da candele da cui è possibile perdersi nel sole che tramonta sul Lago, accendendo lo specchio d’acqua di riflessi dorati (la location è disponibile esclusivamente su prenotazione e in condizioni meteorologiche favorevoli). Il menù, firmato dall’Executive Chef Raffaele Lenzi, propone eleganti classici italiani reinterpretati con una sensibilità contemporanea e misurata.

Cuore pulsante dell’offerta gastronomica è il ristorante stellato Michelin Il Sereno Al Lago, dove l’Executive Chef Raffaele Lenzi continua ad affinare la sua filosofia culinaria all’insegna di equilibrio ed essenzialità lavorando verdure e ingredienti stagionali che si affiancano alla sapiente reinterpretazione della tradizione italiana.

Con una vista panoramica sul lago, il ristorante propone un ambiente sofisticato per un’esperienza gastronomica in cui eleganza, sapore e misura prevalgono sull’eccesso: “Voglio che gli ospiti lascino il tavolo soddisfatti ma leggeri – spiega Lenzi – Il desiderio di tornare deve esserci sempre.”

Nel corso della stagione, Il Sereno Al Lago introdurrà anche uno speciale menù degustazione per celebrare i dieci anni di Il Sereno, che metterà in risalto alcune delle creazioni più memorabili dello Chef Lenzi, insieme a nuovi piatti ispirati al decennio dell’hotel sul Lago di Como.

Anche il Lobby Bar partecipa alle celebrazioni con una cocktail list dedicata ai dieci anni, pensata come omaggio al percorso del Sereno e alla sua identità internazionale, elegante e in costante evoluzione.

PAROLA D’ORDINE, MUSICA: LA MAGIA DELLA DARSENA LISTENING SUITE SI AMPLIA NELLA “LAKE TO LAKE” EXPERIENCE

Tutte le camere e le suite de Il Sereno sono caratterizzate da una linea contemporanea e godono di una vista diretta sul lago grazie alla presenza di ampie vetrate. Due le pietre miliari che hanno segnato questo percorso: La Signature Penthouse Suite (2021), prima in Europa con pezzi iconici shoppable e la Darsena Listening Suite, presentata nel 2025, prima al mondo di questo genere e ispirata alle stanze d’ascolto giapponesi.

Qui, Patricia Urquiola ha creato un ambiente unico dove musica e design si incontrano per un’esperienza sensoriale immersiva: mobili su misura in noce, pareti insonorizzate e un sistema audio con attrezzature di altissima qualità degli anni ’40 dialogano con una collezione di vinili curata personalmente dall’owner Luis Contreras e sua moglie Angelica. Un’oasi avvolgente dove, oltre al pernottamento, è possibile sorseggiare signature cocktail e degustare le proposte del ristorante Al Lago, accompagnati da un suono impareggiabile.

La Suite vuole anche essere un omaggio alla storia del Lago di Como che da sempre ispira menti creative, da Manzoni e Stendhal a Liszt e Hesse, fino alle più moderne icone come Beyoncé, Miley Cyrus e Bruno Mars (in passato tutti ospiti de Il Sereno).

“La Listening Suite non è semplicemente una grande suite, di oltre 200 mq, ma uno spazio progettato per un piacere ben determinato: poter ascoltare musica con una qualità del suono straordinaria in un ambiente privato affacciato sul Lago di Como. Per molti aspetti, riflette un’evoluzione più ampia dell’accoglienza. Sempre di più, infatti, gli ospiti scelgono di trascorrere il proprio tempo all’interno dell’hotel preferendo spazi pensati per godersi il panorama, rallentare, leggere, ascoltare musica o condividere una cena privata”.

Per il 2026 quindi, Il Sereno amplia questo concept musicale attraverso una nuova partnership con il Kulm Hotel di St. Moritz, presentando l’esperienza “Lake-to-Lake”: un viaggio che collega il Lago di Como alle Alpi svizzere lungo uno spettacolare itinerario panoramico, percorribile a bordo di auto d’epoca o supercar ad alte prestazioni. Durante il tragitto, gli ospiti ascolteranno una colonna sonora appositamente curata da Arman Naféei, Directeur d’Ambiance del Kulm Hotel St. Moritz. Oltre all’emozione della guida, in autonomia o con conducente, lungo il percorso da Como a St. Moritz, l’esperienza include due notti in ciascuna struttura, arricchite da momenti indimenticabili dedicati al benessere, alla gastronomia e alla scoperta del territorio.

UN NUOVO RITUALE DI BENESSERE ALLA SPA

Per la stagione 2026, Il Sereno Spa by Valmont presenta un nuovo trattamento esclusivo pensato per ristabilire equilibrio e calma interiore. Ispirato all’energia naturale dei cristalli, il Crystal Serenity Ritual combina tecniche di massaggio lente e fluide con il calore delicato di pietre semipreziose, per sciogliere le tensioni e ristabilire la connessione tra corpo e mente. Ogni esperienza può essere personalizzata attraverso tre percorsi sensoriali – Relax, Balance o Energy – consentendo agli ospiti di adattare il trattamento alle proprie esigenze individuali.

ALLA SCOPERTA DEL LAGO DI COMO

Il Sereno offre agli ospiti alcune delle esperienze più memorabili per esplorare il paesaggio circostante. Escursioni private in barca svelano le ville storiche e gli angoli nascosti del Lago di Como, da Villa Balbianello alla storica Villa Pliniana a Torno, proprietà gemella dell’Hotel: Como. La Villa, disponibile per l’affitto, offre 18 lussuose camere da letto, un molo privato, una pista di atterraggio per elicotteri, un ampio centro benessere, rigogliosi giardini e i servizi del Gruppo Sereno Hotels. Maestosa, con interni mozzafiato e ricca di aneddoti storici è stata in passato frequentata da personaggi illustri come Napoleone, Byron, Foscolo e Gioacchino Rossini, che ha composto Tancredi nella villa stessa.

Gli ospiti possono inoltre vivere il lago a bordo della flotta esclusiva de Il Sereno che include la maestosa Vaporina del Lago con interni firmati da Patricia Urquiola, l’elegante esperienza a bordo dell’Inglesina e tre Jetto artigianali realizzati dai Cantieri Ernesto Riva per prendere il timone e navigare sulle acque cristalline del lago in totale privacy.

Sulla terraferma, tour in auto d’epoca guidano gli ospiti lungo le strade tortuose e i villaggi storici della regione, evocando il fascino del cinema italiano classico mentre si attraversano Bellagio, Menaggio e oltre.