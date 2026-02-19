Anziani picchiati, insultati e umiliati nella Rsa in provincia di Como. C’è la sentenza: “Condanne e risarcimenti esemplari”

Nel caso degli anziani picchiati, insultati e umiliati nella Rsa di Dizzasco in provincia di Como (qui le cronache) è arrivata la sentenza con condanne e risarcimenti. Ecco quanto fa sapere lo Spi Cgil della Lombardia:

“Condanne e risarcimenti esemplari” con pene che superano i cinque anni di reclusione.

È quanto stabilito dalla sentenza che chiude il primo grado di giudizio nel processo per maltrattamenti avvenuti nella Rsa “Sacro Cuore” di Dizzasco, in provincia di Como e che stabilisce, tra le altre cose, che lo Spi Cgil Lombardia e di Como, in aula come parti civili, abbiano diritto, oltre al risarcimento delle spese processuali, anche ad un significativo risarcimento dei danni.

“Siamo estremamente soddisfatti” commenta Federica Trapletti, della segreteria Spi Cgil Lombardia “questa sentenza riconosce la gravità dei fatti e riconferma la legittimità della nostra costituzione a parte civile nonostante le la forte contrarietà di alcuni degli avvocati della difesa. Ancora una volta, la nostra presenza a fianco delle famiglie in un processo per maltrattamenti agli anziani è stata giudicata legittima e questa è una ulteriore conferma della nostra rappresentanza generale a difesa dei diritti delle persone anziane

“Oggi si è resa giustizia a vittime e parenti” ha aggiunto Marinella Magnoni, Segretaria Generale dello Spi Cigli di Como “l’impegno d’ora in avanti è di vigilare, e agire, qualora necessario, sul territorio affinché episodi analoghi non accadano più. Chiediamo inoltre a chiunque sia a conoscenza di maltrattamenti ai danni di persone anziane a segnalarlo al sindacato e alle autorità competenti”.

Il procedimento, avviato proprio a partire dalla denuncia di un ex dipendente della struttura, ha portato in aula 7 imputati, alcuni dei quali hanno scelto la formula del rito abbreviato.

Alle famiglie sono stati riconosciuti fino a 12.000 euro di risarcimento danni. “Ci auguriamo che questa sentenza accenda i riflettori sulla condizione degli anziani che si trovano ricoverati nelle residenze sanitarie. Troppo spesso episodi come questo, rimangono sommersi” conclude Trapletti “il benessere degli anziani era e resta una delle nostre priorità”. Tra pochi giorni, il prossimo 5 marzo, comincerà il processo per l’incendio scoppiato nel 2023 nella Casa dei Coniugi di Milano, nel quale erano morte 6 persone. Lo SPI sarà presente.