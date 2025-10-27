Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

,

Attualità, Cronaca

Imprenditore comasco arrestato in Ticino con accuse pesantissime: “Eventuali vittime ci contattino così”

  • 11:50

Il Ministero pubblico del Ticino ha comunicato l’apertura di un procedimento penale nei confronti di un 45enne cittadino italiano, residente in provincia di Como, titolare di una società con sede a Chiasso attiva nei campi della direzione lavori, conduzione di cantieri, progettazione, esecuzione e intermediazione immobiliare. Gli accertamenti sono finalizzati a comprendere se sussistano i presupposti di reati di natura penale con riferimento in particolare all’entità degli importi affidati dalla clientela per opere edilizie già realizzate, da realizzare o in fase di progettazione (su tutto il territorio cantonale).

Le ipotesi di reato sono quelle di appropriazione indebita e falsità in documenti. Al termine dei verbali di interrogatorio è stato disposto l’arresto del 45enne, la cui carcerazione preventiva è stata nel frattempo confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). Parallelamente ai primi verbali, si è proceduto con l’acquisizione di diversa documentazione ora oggetto di approfondimenti. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Caterina Jaquinta Defilippi.

Spiegano dal Ministero: “Eventuali parti lese che ritengono di aver subito un danno, sono invitate a rivolgersi per iscritto al Ministero pubblico, via Pretorio 16, 6900 Lugano o a compilare il formulario disponibile al seguente indirizzo: https://www4.ti.ch/index.php?id=115265. Il tutto producendo la necessaria documentazione a supporto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY