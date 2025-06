Possibile rivoluzione per 11 supermercati a Como e provincia: “Il grande marchio verso l’addio all’Italia”

Como e provincia potrebbero assistere a una rivoluzione relativa al marchio che – in vari formati e dimensioni – illumina ben 11 supermercati tra i più diffusi tra città e paesi. Secondo le indiscrezioni pubblicate oggi dal Sole 24 Ore, infatti, Carrefour potrebbe lasciare l’Italia.

Il quotidiano economico-finanziario, in realtà, cita quanto riportato dal settimanale tedesco Lebensmittel Zeitung, che parla di manifestazioni d’interesse da parte di Lidl, Conad ed Esselunga.

Più fonti riservate di diversi retailer europei – viene aggiunto – riferiscono che Carrefour sarebbe addirittura già in trattativa per cedere il business italiano.

Voci, peraltro, che non sono una primizia assoluta. Già nell’autunno del 2024, infatti, e per la precisione nel mese di novembre, il Financial Times parlò apertamente dell’ipotesi di un’uscita dai mercati definiti “non core”, cioè non più centrali per il business della catena francese della grande distribuzione. E tra questi ‘rami poco produttivi’ ci sarebbe appunto l’Italia, dopo che Carrefour ha già lasciato i mercati più lontani di Giordania e Oman.

Qualcosa deve essere andato storto, dunque, visto che il piano “Carrefour 2026” puntava a far diventare la catena leader nella distribuzione, ma l’Italia invece si è rivelata decisamente al di sotto delle attese.

Le vendite per metro quadro – riporta sempre il Sole 24 Ore – si sono fermate a 5.716 euro, ben sotto la media italiana di 7.770 euro.

Nel 2024 i ricavi sono scesi a 4,18 miliardi (-2,6%) e tra il 2019 e il 2023 le perdite accumulate sono quasi 900 milioni. Carrefour langue, anche a casa propria, con risultati sotto la media del settore. La strategia messa in campo sarebbe quella di vendere i negozi più problematici a imprenditori affiliati in franchising, per alleggerire il peso. Qualcuno punterà sui discount nelle città, altri su supermercati più piccoli in zone ancora scoperte. Per ora, però, ipotesi ufficiose.

Per Como e provincia questi significherebbe il coinvolgimento di ben 11 insegne diffuse e attive sul territorio tra Carrefour Market, Carrefour Iper e Carrefour Express.