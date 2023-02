Como, ecco il Comitato per Elly Schlein: “Con lei per ridare un’identità forte al Pd”. Tutti i nomi e i temi

Presentazione ufficiale, venerdì mattina nella sede del Partito Democratico di Como, per il “Comitato Parte da noi – Como per Elly Schlein”. Nell’organismo sono confluite oltre ai Dem, anche altre forze e personalità della sinistra progressista che sostengono la candidata alla segreteria nazionale del Pd. Testimonianza ne sono i nomi che compongono il Comitato: Savina Marelli, Paolo Sinigaglia, Aurora Longo, Matteo Introzzi, Carla Gaiani, Walter Gatti, Stefano Vaccaro, Tommaso Davide Fasola, Giuliana Casartelli, Chiara Braga, Giacomo Licata, Valeria Benzoni, Elisa Pugliese, Edoardo Pivanti, Luna Bianchi, Francesco Finizio.

“Una proposta di futuro – fanno sapere i comaschi per Elly – che fa ben sperare: lo dimostrano i dati del tesseramento comasco appena concluso, che hanno visto un significativo incremento degli iscritti rispetto all’anno passato. Un bel segnale di apertura e allargamento alla società che siamo sicuri aumenterà nella fase più espansiva del processo congressuale costituente del PD, quelle delle primarie aperte a tutti gli elettori fissate per il prossimo 26 febbraio”

“Una mozione, quella di Elly Schlein, che più di ogni altra – proseguono dal Comitato Schlein – ridà un’identità forte al Partito Democratico, un’identità affievolitasi nel tempo, sbiadita dagli errori commessi, attenuata dai compromessi e dal senso di responsabilità dello stare al governo con esecutivi di coalizione che ha caratterizzato la storia recente del PD. Oggi è il momento, mentre facciamo opposizione al governo più a destra della storia repubblicana, di ridare al PD un’identità chiara, comprensibile, coerente”.

“E la nostra mozione lo fa a partire da tre temi fondamentali: il contrasto alle disuguaglianze, l’emergenza climatica, la qualità e la dignità del lavoro. Tre nodi di fondo che si intersecano tra di loro, tre contraddizioni nutrite dall’attuale modello di sviluppo divenuto ormai insostenibile per noi, per le nostre comunità, per l’ambiente; tre sfide da vincere per il futuro nostro e di chi verrà dopo di noi”, hanno sottolineato i promotori.

La presentazione del Comitato Elly per Como avviene alla vigilia della prima fase del Congresso costituente del nuovo PD, dedicata agli iscritti, che inizierà formalmente a Como, domenica 5 febbraio con l’avvio dei primi congressi nei circoli di Como e a Guanzate, e terminerà il prossimo 19 febbraio. Da queste votazioni interne emergeranno a livello nazionale le due proposte politiche collegate ai due candidati Segretari nazionali del PD che, nella seconda fase del congresso costituente, si confronteranno alle primarie aperte alla società, a tutti gli elettori il 26 febbraio prossimo.

“L’idea – concludono dal Comitato Schlein – è di ridare una speranza per il futuro. Da oggi ci mischiamo, ci organizziamo, ci apriamo. Perché il campo del centrosinistra e della sinistra non si farà da solo, non si farà senza le ragioni e la storia della sinistra. Non si farà senza la forza della comunità democratica”.